Pustíme potraviny a léky k rukojmím, vzkázal Hamás. Totéž ale žádá pro Gazu

Reagoval tak na nedělní vyjádření izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který požádal Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) o pomoc při dodání potravin a léků rukojmím.

Netanjahu k tomuto kroku přistoupil poté, co Hamás a Palestinský islámský džihád v uplynulých dnech zveřejnily dvě videa se záběry rukojmích Evjatara Davida (25 let) a Roma Braslavského (21 let).

Oba jsou značně vyzáblí, mluví o nedostatku jídla a vyzývají izraelskou vládu, aby jim pomohla. Podle AFP se záběry patrně snaží evokovat paralelu s humanitární krizi v Pásmu Gazy, v níž velká část obyvatelstva trpí podvýživou a hladověním.

Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) podle agentury AP uvedl, že je otřesnými záběry zděšen, a vyzval, aby mu byl umožněn přístup k rukojmím.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu na 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů místního ministerstva zdravotnictví zabito přes 60 tisíc Palestinců a dalších skoro 150 tisíc utrpělo zranění, uvedla agentura WAFA. OSN tato data podle AFP považuje za spolehlivá.