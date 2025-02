Nesouhlasil bych se 7. říjnem, kdybych věděl, co způsobí, kál se člen Hamásu

Izraelská odplata za útok z předloňského 7. října způsobila Hamásu rozsáhlé škody a v Pásmu Gazy zabila podle tamních úřadů na 48 000 lidí. Válka vyvolala humanitární krizi a boje způsobily rozsáhlé škody. Izrael tvrdí, že chce zničit vojenské struktury Hamásu a zabránit tomu, aby toto hnutí dále v pobřežní oblasti vládlo. Válka otevřela cestu úvahám o vysídlení Palestinců, které pronáší americký prezident Donald Trump s podporou části izraelské politické scény.

„Kdyby se očekávalo, že se stane, co se stalo, tak by nebyl žádný 7. říjen,“ poznamenal v rozhovoru s deníkem The New York Times (NYT) abú Marzúk. List rozhovor, který byl pořízen v pátek, zveřejnil v pondělí. Jeden z nejdéle sloužících předních představitelů Hamásu v něm také uvádí, že nevěděl o detailech připravovaného útoku na izraelské území, při kterém podle izraelských úřadů zemřelo na 1200 lidí, většinou civilistů.

Abú Marzúk též řekl, že by bylo „neakceptovatelné“ tvrdit v absolutních termínech, že Hamás zvítězil, vzhledem k rozsahu destrukce způsobené Izraelem v Gaze. Podle něj však samotný fakt, že palestinské teroristické hnutí izraelskou vojenskou kampaň přežilo, je „svého druhu vítězství“.

Podle něj Hamás byl v pozici průměrného člověka, který bojuje s americkým boxerským šampionem Mikem Tysonem: „u takového člověka, který přežije jeho rány, lidé též říkají, že zvítězil.“

Naznačil, že Izrael ve skutečnosti prohrál. „Mluvíme o straně, která ztratila sama nad sebou kontrolu a pomstila se všemu,“ řekl. „To není za žádných okolností vítězství.“

Podle abú Marzúka by Hamás a Izrael měly jednat o prodloužení příměří, které končí tento víkend. Abú Marzúk řekl, že by Hamás mohl jednat o předání všech rukojmích najednou, jak chce Izrael, pokud bude zvýšen počet propouštěných palestinských vězňů za jedno rukojmí a pokud Izrael ukončí válku a plně se stáhne z Pásma Gazy.

Vedoucí úřadu pro zahraniční styky též naznačil ochotu Hamásu vyjednávat o zbraních teroristického hnutí v Gaze. Izrael chce, aby je odevzdal. Jiní představitelé dříve uvedli, že na takový požadavek nikdy nepřistoupí.

Podle NYT není jasné, nakolik ostatní členové vedení Hamásu souhlasí s názory abú Marzúka, kterého deník považuje za představitele pragmatického křídla hnutí. To, že v Hamásu není jednoznačný postoj, podle listu ukazuje i prohlášení, ve kterém hnutí popřelo výroky svého představitele jako vytržené z kontextu.

„Abú Marzúk zdůraznil, že požehnaná operace 7. října byla vyjádření práva našich lidí k odporu a jejich odmítnutí obléhání, okupace a osídlování,“ uvedl Hamás ve vyjádření. „Abú Marzúk zopakoval pevný postoj hnutí, které prosazuje právo našeho lidu na odpor ve všech jeho formách, včetně především ozbrojeného odporu, dokud nebude dosaženo osvobození a návratu,“ pokračovala teroristická organizace.