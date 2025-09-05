Zastavte ofenzivu, žádá rukojmí. Hamás ukázal unesené na novém videu

Ozbrojené křídlo teroristického hnutí Hamás zveřejnilo nové video, které zachycuje dva živé rukojmí unesené 7. října 2023 do Pásma Gazy. Izraelská média uvedla jména obou mužů, nicméně na přání rodiny jednoho z nich publikovala pouze tu část nahrávky, která dotyčného nezachycuje. Video bylo údajně natočeno na konci srpna.

Na záběrech je podle agentury AFP Guy Gilboa Dalal, který byl 7. října unesen z hudebního festivalu Nova. Rukojmí sedí v automobilu projíždějícím zničenou městskou čtvrtí a v hebrejštině uvádí, že je ve městě Gaza a že video je pořízeno 28. srpna.

Izraelského premiéra Benjamina Netanjahua žádá, aby ofenzivu zaměřenou na dobytí města Gaza nepodnikl. Ke konci videa se muž setkává s dalším rukojmím, jímž podle portálu The Times of Israel (ToI) Alon Ohel, tuto část však izraelská média na přání rodiny nepublikovala.

Izraelská armáda zahájila první fáze nové ofenzivy v polovině srpna s proklamovaným cílem úplně zničit Hamás a zajistit návrat všech rukojmí zadržovaných v pásmu.

Na video již reagovalo několik izraelských politiků. Lídr centristické opoziční strany Ješ atid (Budoucnost existuje) a expremiér Jair Lapid na sociální síti X napsal, že zveřejnění záběrů živých rukojmích je „bolestnou připomínkou“ toho, že se Izrael musí vrátit k vyjednávání o dohodě, která zajistí návrat unesených.

Další opoziční lídr Jair Golan uvedl, že video ukazuje naléhavou potřebu zajistit návrat všech rukojmích. „Nejspravedlivější válka v dějinách Izraele se stala válkou za účelem Netanjahuova přežití,“ cituje Golana server. Krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir naopak v reakci žádal „celkovou okupaci (Pásma Gazy), totální zničení, podporu masové emigrace (Palestinců),“ píše portál Times of Israel.

Nová ofenziva vyvolala silnou kritiku jak v zahraničí, kde vzbuzuje obavy ohledně ještě dalšího zhoršení již beztak rozsáhlé humanitární krize v pásmu, tak v Izraeli, kde proti rozhodnutí vlády rozšířit válku protestovaly statisíce občanů. Žádali okamžité uzavření dohody o příměří s Hamásem, která by zajistila propuštění rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy. Někteří kritici obviňují premiéra Netanjahua, že válku záměrně prodlužuje kvůli svému politickému přežití.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Podle ve čtvrtek zveřejněných údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 64 231 Palestinců, uvedla AFP. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.

