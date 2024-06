Nikdo neví, kolik rukojmích ještě žije, přiznal vysoký představitel Hamásu

„O tom vůbec nic nevím. Nikdo o tom vůbec nic neví,“ reagoval příslušník hnutí na otázku CNN, kolik zadržených ještě žije. „Jsem přesvědčený, že pokud mají (rukojmí) psychické problémy, může za to Izrael a to, co provádí v Gaze,“ dodal. Rukojmí podle něj byli ze zajetí propuštěni v lepším stavu, než v jakém byli uneseni.

Hamdán také vysvětlil, proč Hamás, který USA a EU považují za teroristickou organizaci, odmítl návrh dohody o příměří. Předtím, než by mělo začít vyjednávání o osvobození rukojmích z jedné i druhé strany konfliktu, musí Izrael nejprve přistoupit na úplné zastavení bojů, domnívá se Hamdán.

„Potřebujeme od Izraelců jasný souhlas s ukončením bojů, kompletní stažení z Gazy, které umožní Palestincům určit si vlastní budoucnost, a aby naše území přestali obléhat (...) Pak můžeme začít jednat o férové dohodě o výměně zajatců,“ cituje izraelský deník Hamdánovo prohlášení pro CNN.

12. června 2024

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

Návrh příměří oznámený americkým prezidentem Joem Bidenem předpokládá tři etapy. Po zastavení bojů a propuštění části rukojmích držených Hamásem za palestinské vězně se má izraelská armáda stáhnout z obydlených oblastí Gazy a umožnit palestinským civilistům návrat domů.

Zbývající rukojmí mají být propuštěni ve druhé fázi, kdy se rovněž mají trvale ukončit boje a izraelská armáda se má zcela stáhnout z Pásma Gazy. Poslední fáze počítá s obnovou zničeného Pásma Gazy. Hamás s dohodou na obecné rovině souhlasí, vyjádřil ale obavy, zda ji Izrael bude dodržovat, píše Reuters.

Představitele Hamásu dále odmítl zprávy deníku The Wall Street Journal, podle nichž lídr Hamásu v Gaze Jahjá Sinvár „vítá“ smrt civilistů v Gaze jako „nezbytnou oběť“. „Je to falešná zpráva, kterou si vymyslel někdo, kdo není Palestinec. Do The Wall Street Journal tato zpráva dorazila jako pokus, jak na Hamás vyvinout tlak a vyprovokovat našeho vůdce,“ uvedl Hamdán.

Izraelská vojenská operace v Pásmu Gazy byla spuštěna v reakci na teroristický útok Hamásu ze 7. října, při němž přišlo o život 1200 lidí a dalších 250 jich bylo odvlečeno do zajetí. Ministerstvo zdravotnictví ovládané Hamásem tvrdí, že izraelští vojáci už připravili o život 37.232 Palestinců, 85.037 jich bylo zraněno. Údaje není možné nezávisle ověřit. Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvádí, že neútočí na civilisty, ale pouze na členy hnutí Hamás.