VIDEO: Nejdřív ho zahrabali, pak vytáhli. Hamás zinscenoval nález těla rukojmího

Autor:
  11:28aktualizováno  11:28
Příslušníci teroristické skupiny Hamás v pondělí zinscenovali nález ostatků mrtvého izraelského rukojmího jménem Ofir Tzarfati. Maskovaní muži tělo nejprve zasypali hlínou, následně předstírali jeho „objevení“ před pracovníky Červeného kříže. Nevěděli ovšem, že jejich počínání celou dobu natáčí izraelský dron.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv

Mezinárodní výbor Červeného kříže podle serveru The Jerusalem Post v reakci prohlásil, že tým v terénu o inscenaci Hamásu nevěděl a že „jeho role neutrálního zprostředkovatele nezahrnuje odstraňování těl zemřelých rukojmí z terénu“.

Příslušníci Hamásu pátrají v Pásmu Gazy po tělech izraelských rukojmích. (28. října 2025)
Příslušníci Hamásu pátrají v Pásmu Gazy po tělech izraelských rukojmích. (28. října 2025)
Příslušníci Hamásu pátrají v Pásmu Gazy po tělech izraelských rukojmích. (28. října 2025)
Příslušníci Hamásu pátrají v Pásmu Gazy po tělech izraelských rukojmích. (28. října 2025)
27 fotografií

Takové triky označil za nepřijatelné. „Zejména když tolik závisí na existenci dohody a když tolik rodin stále netrpělivě čeká na informace o svých blízkých,“ dodal výbor Červeného kříže.

The Jerusalem Post informuje, že se jedná už o třetí případ, kdy byly Tzarfatiho ostatky objeveny, vráceny a pohřbeny.

Tzarfati pravděpodobně zemřel v prosinci 2023 poté, co ho teroristé postřelili. Unesli ho 7. října téhož roku z festivalu Nova.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.