Izrael nebude rozhodovat o Gaze, uvedl Hamás. O mezinárodní plány nestojí

„Kategoricky odmítáme veškeré mezinárodní nebo izraelské plány, jejichž cílem je rozhodnout o budoucnosti Pásma Gazy,“ citovala z dokumentu AFP. Hamás v něm vyzývá Izrael, aby okamžitě zastavil svou agresi, a vyhlašuje, že o budoucnosti oblasti musí rozhodnout Palestinci.

Hamás, který USA i EU klasifikují jako teroristickou organizaci, kontroluje Gazu a její asi dva miliony obyvatel od roku 2007. Dlouhodobým cílem hnutí je zničení Izraele a 7. října jeho bojovníci při útoku na izraelské pohraničí zabili 1140 lidí, zatímco dalších asi 250 unesli.

Izrael začal v reakci na hustě osídlenou Gazu shazovat tisíce bomb a později zahájil invazi, což si podle Hamásu dosud vyžádalo přes 25 tisíc palestinských životů. Dvě strany podle všeho aktuálně nejednají o zastavení bojů a izraelská vláda trvá na zničení Hamásu a převzetí kontroly nad Gazou.

USA mezitím zastávají stanovisko, že pásmo by se po válce mělo vrátit pod správu palestinské samosprávy působící na okupovaném Západním břehu Jordánu. Podle zdrojů deníku The Wall Street Journal momentálně Izraelce i Hamás společně s Egyptem a Katarem pobízí k zahájení postupného procesu, který by začal propuštěním zbývajících rukojmích Hamásu a pokračoval stažením izraelských jednotek z Gazy.

Vlastní mírový plán chce v pondělí na jednání ministrů členských zemí EU prezentovat šéf unijní diplomacie Josep Borrell, napsal zpravodajský web The Times of Israel.

9. října 2023