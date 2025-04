„Netanjahu a jeho vláda využívají dílčí dohody jako zástěrku pro svůj politický program, který je založen na pokračování vyhlazovací a hladomorné války, i kdyby za to měli obětovat všechny své zajatce (rukojmí). Nebudeme se podílet na prosazování této politiky,“ řekl podle agentury Reuters Chalíl Hajjá v televizním projevu.

Šéf Hamásu v Gaze podle serveru The Times of Israel v televizním projevu uvedl, že návrh dohody, který obdržel, by nepřinesl konec války ani stažení izraelských sil z Gazy. Obvinil Izrael, že nabízí protinávrh s „nesplnitelnými podmínkami“.

Média v posledních dnech informovala o vyjednávání o propuštění zhruba deseti z 59 stále zadržovaných rukojmích výměnou za 45denní klid zbraní.

„Jsme připraveni propustit všechny (zadržované) Izraelce v rámci seriózní dohody o výměně (palestinských) vězňů, ukončení války, stažení izraelských sil z Pásma Gazy a přísunu humanitární pomoci,“ tlumočil už v pondělí postoj Hamásu zástupce hnutí Táhir Nunu. Problémem podle něj není počet rukojmích, kteří mají být propuštěni, ale to, že Izrael blokuje naplňování dohody o příměří a pokračuje ve válce.

Vývoj jednání

První fáze příměří začala 19. ledna a podle původní dohody měla trvat 42 dnů, během nichž měla být dojednána fáze druhá, což se však nepodařilo. Izrael pak 18. března obnovil rozsáhlé vojenské operace.

Egyptští zprostředkovatelé se snažili oživit lednovou dohodu o příměří, která zastavila boje v Gaze předtím, než se minulý měsíc opět rozproudily. Pokrok byl ale jen malý a Izrael i Hamás se navzájem obviňují z toho, že k dohodě nedošlo, informuje agentura Reuters.

Hajjá podle Reuters uvedl, že Hamás přijal návrh zprostředkovatelů, Kataru a Egypta. Ten spočíval v propuštění některých rukojmí výměnou za Palestince uvězněné Izraelem a zahájení rozhovorů o realizaci druhé fáze dohody o příměří, která zahrnuje ukončení války a stažení izraelských sil z Gazy.

Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v Pásmu Gazy po teroristickém útoku Hamásu a jeho spojenců na jih Izraele v říjnu 2023, při němž ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších 251 jich unesli jako rukojmí. Od začátku války bylo podle úřadů spravovaných Hamásem v Gaze zabito nejméně 51 025 Palestinců.