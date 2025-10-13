Do autobusů začali nasedat i Palestinci z izraelských věznic. Jména těchto více než 1900 osob poskytl následně sám Hamás.
Předání rukojmích je součástí dohody o ukončení války v Pásmu Gazy mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Izraelská média dříve avizovala, že se očekává kolem 7:00 SELČ s tím, že propuštění může být rozděleno na dvě etapy a část z navracených by tak byla propuštěna později. Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) se připravuje na převzetí rukojmích, své konvoje poslal do Gazy.
V 9:20 místního času (8:20 SELČ) do Tel Avivu přiletí prezident Donald Trump. Podle Bílého domu se krátce setká s příbuznými rukojmích a posléze v 11:00 (10:00 SELČ) přednese v Knesetu projev. Podle izraelských médií je možné, že Trump v jedné z nemocnic navštíví i některé z rukojmích, „pokud to podmínky dovolí“. Již ve 13:00 (12:00 SELČ) odletí do Šarm aš-Šajchu.
Tam se má účastnit slavnostního podpisu dohody o ukončení války v Pásmu Gazy, kterou se svým mírovým plánem prosadil. Trump bude v Šarm aš-Šajchu také spolupředsedat mírovému summitu, na němž mají garanti Trumpova plánu vyjádřit souhlas s obecnými principy dvacetibodového rámce plánu. Garanty jsou Spojené státy, Egypt, Katar a Turecko. V 17:00 (16:00 SELČ) Trump podle Bílého domu odletí zpět do USA.