Hamás může chystat útok na palestinské civilisty, varují USA. Lež, reaguje hnutí

„Pokud Hamás tento útok provede, budou přijata opatření k ochraně lidí v Gaze a zajištění funkčnosti příměří,“ uvedl úřad bez dalších podrobností o možném útoku.
Americký prezident Donald Trump již dříve řekl, že pokud by Hamás pokračoval v zabíjení civilistů, bude jeho odzbrojení dosaženo silou.
Křehké příměří v Gaze, uzavřené po dvou letech bojů, trvá od 10. října jako součást dvacetibodového Trumpova plánu, jehož cílem je zcela ukončit válku. Hamás v těchto dnech předává Izraeli těla rukojmích unesených při teroristickém útoku 7 října 2023, který vyvolal izraelskou odvetu. Na předání těl by měla navázat druhá fáze plánu počítající s odzbrojením Hamásu. Pode Washingtonu by však jakýkoli útok ze strany hnutí podmínky dohody výrazně porušil.
Hamás tvrzení amerického ministerstva zahraničí odmítl. Hnutí vydalo prohlášení, v němž uvedlo, že tato tvrzení jsou nepravdivá, informovala agentura Reuters.
„Policejní síly v Gaze s rozsáhlou pomocí obyvatel plní svou národní povinnost tím, že pronásledují milice a podle jasných zákonů je volají k odpovědnosti, aby chránily obyvatele a majetek,“ tvrdí Hamás ve svém nedělním prohlášení.
Během uplynulého týdne členové Hamásu údajně zabili desítky členů rivalských klanů spolu s dalšími Palestinci obviněnými ze spolupráce s Izraelem, píše server Times of Israel. Pondělní veřejné popravy, za které hnutí čelilo kritice, byly mimořádnými válečnými opatřeními proti lidem, kteří se dopustili zabíjení, řekl dříve agentuře Reuters člen vedení hnutí Muhammad Nazzal.