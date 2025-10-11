Hamás vrátí v pondělí Izraeli rukojmí, předá také 28 těl, oznámil Trump

Izraelská rukojmí zadržovaná palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gazy by se měla vrátit domů v pondělí, řekl v pátek v Bílém domě prezident Donald Trump. Dodal, že Izraelci by si měli vyzvednout zhruba 28 těl.
Americký prezident novinářům také sdělil, že odcestuje do Káhiry. Později také vystoupí s projevem v izraelském Knesetu. Do Spojených států se vrátí v úterý.

Trump v noci na čtvrtek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předáním všech rukojmích držených v Pásmu Gazy.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. V oblastí zůstává ještě 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je ale stále naživu.

