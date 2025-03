OBRAZEM: Nejhonosnější squat Británie. Okázalé sídlo za 40 milionů liber 40 let chátrá

8:10

Hamilton Palace milionáře Nicholase Van Hoogstratena v anglickém Jižním Sussexu mělo být okázalým a honosným sídlem za víc než 40 milionů liber. Což je částka vskutku obrovská. Práce ale majitel přerušil v roce 1985 a od té doby místo jen chátrá. Přestože Van Hoogstraten, který žije dlouhodobě Zimbabwe, tvrdí, že honosné sídlo opravuje, zdá se, že to není pravda. Na místo si začali stěžovat už i sousedé, protože pozemky jsou zarostlé a do rozestavěného paláce se stahují pochybné existence. Místní dokonce sídlo a pozemky okolo označují za „smrtící past“. Nicholas Van Hoogstraten na to reagoval, že místní jsou „hloupí burani“.