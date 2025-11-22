Záplavy ve Vietnamu si vyžádaly 55 obětí, další lidé se pohřešují

Autor: ,
  7:44
Kvůli záplavám a prudkým dešťům zahynulo ve Vietnamu od konce minulého týdne 55 lidí a dalších 13 lidí se pohřešuje. Uvedla to agentura AFP s odkazem na údaje ministerstva životního prostředí. Záchranáři se stále snaží pomoci lidem, kteří uvázli na střechách či v korunách stromů.

Bleskové záplavy a prudké deště zasáhly především centrální a jižní část země. Nejvíce je postižená provincie Dac Lak, kde úřady napočítaly na dvě desítky mrtvých. Prudké deště přispívají mimo jiné k sesuvům půdy.

Záplavy ve Vietnamu si vyžádali již 55 obětí, další lidé se pohřešují.
Záplavy ve Vietnamu si vyžádali již 55 obětí, další lidé se pohřešují. (30. října 2025)
Sesuvy půdy zablokovaly silnici na průsmyku Khanh Le v provincii Khanh Hoa ve Vietnamu. (17. listopadu 2025)
Sesuvy půdy zablokovaly silnici na průsmyku Khanh Le v provincii Khanh Hoa ve Vietnamu. (17. listopadu 2025)
8 fotografií

S řadou míst je stále těžké se spojit. Některé dálnice jsou zaplavené a bez elektřiny zůstává na 300.000 odběratelů.

Silné deště Vietnam zažívá od konce října. Vysoké srážky jsou v zemi obvyklé v období od června do září. Podle vědců však jejich vydatnost a prudkost ovlivňují změny klimatu způsobené člověkem.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.