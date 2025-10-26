Harrisová by znovu mohla kandidovat na prezidentku USA. Věří, že jednou zvítězí žena

Autor: ,
  10:09aktualizováno  10:09
Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová naznačila, že by mohla opět kandidovat na post prezidentky Spojených států. Harrisová v rozhovoru se stanicí BBC řekla, že by se jednou možná mohla stát prezidentkou a mimo jiné vyjádřila přesvědčení, že se do Bílého domu v budoucnu dostane žena.
Viceprezidentka USA Kamala Harrisová v prvním projevu po skončení...

Viceprezidentka USA Kamala Harrisová v prvním projevu po skončení prezidentských voleb uznala porážku. (6. listopadu 2024) | foto: ČTK

Kamala Harrisová během návštěvy oblastí zasažených hurikánem Helene (5. října...
Kamala Harrisová během živého rozhovoru CNN v Pensylvánii (23. října 2024)
Viceprezidentka Kamala Harrisová jako předsedkyně Senátu po boku...
Donald Trump a Kamala Harrisová
30 fotografií

Podle BBC se jedná o doposud nejjasnější vyjádření demokratické političky o tom, že by se po loňské porážce v prezidentských volbách od svého republikánského rivala Donalda Trumpa mohla o prezidentský post ucházet ve volbách v roce 2028.

Harrisová v rozhovoru odmítla průzkumy, které ji řadí mezi outsidery v možném boji o nominaci na prezidentského kandidáta za Demokratickou stranu v příštích volbách. „Kdybych se řídila průzkumy veřejného mínění, neucházela bych se o svou první funkci ani o svou druhou funkci, a zcela jistě bych zde teď neseděla,“ řekla Harrisová, která v minulosti působila jako generální prokurátorka Kalifornie.

Někdejší viceprezidentka za administrativy bývalého prezidenta Joea Bidena prohlásila, že její praneteře zajisté zažijí, jak v Bílém domě usedne žena. „Možná,“ odpověděla Harrisová na otázku, jestli by se jí mohla stát ona.

Dodala, že se ještě definitivně nerozhodla, ale zároveň zdůraznila, že svou budoucnost stále vidí v politice. „Ještě jsem neskončila. Celou svou kariéru jsem prožila jako život ve službě a mám to v krvi,“ řekla bývalá viceprezidentka.

Harrisová také označila nynějšího republikánského prezidenta Donalda Trumpa za tyrana a uvedla, že její varování před Trumpem v loňské prezidentské kampani se ukázala jako pravdivá. Rovněž uvedla, že přemýšlí nad tím, zda neměla Bidena vyzvat, aby loni neusiloval o znovuzvolení.

Biden, který byl prezidentem v letech 2021 až 2025, loni v červenci po vlně kritiky po špatném výkonu v debatě s Trumpem ukončil svou prezidentskou kampaň a podpořil v kandidatuře svou viceprezidentku Harrisovou. Tu nakonec Trump v listopadových prezidentských volbách porazil a 20. ledna vystřídal Bidena ve funkci.

6. listopadu 2024

Americké volby 2024

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.