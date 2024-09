Provokuj ho, bodej do něj. Jaký je Harrisové plán pro duel s Trumpem

Demokratická kandidátka se naposledy objevila na debatním pódiu v roce 2020 proti tehdejšímu viceprezidentovi Mikeu Pencovi. Politikovi, jenž se nyní zařadil mezi ty republikány, kteří přiznali, že dát Trumpovi hlas v nadcházejících volbách nehodlají.

Tehdejší večer zahltily opakující se ohrazování Harrisové vůči tomu, jak ji Pence neustále přerušoval. Tentokrát se demokratka chce zaměřit na to, co její tým označuje za Trumpovo selhání. Stavbu hraniční zdi s Mexikem, stárnoucí infrastrukturu a covidovou pandemii. Jak upozoňuje agentura Reuters, její poradci přitom doufají, že se Harrisová nenechá zatáhnout do osobních útoků.

Dá se předpokládat, že Trump použije jako protizbraň to, co už veřejně napadá dlouhodobě – inflaci, vysoké počty nelegálních přistěhovalců překračujících jižní hranici USA a ekonomické plány demokratů, podle republikánů zvýší vládní výdaje.

Trumpovi se ani nepříčí osobní útoky, které se navíc stupňují zejména od chvíle, co jej Harrisová v celostátních průzkumech veřejného mínění předběhla o několik procentních bodů. Těsně předbíhá demokratická kandidátka svého soupeře i v klíčových státech, kde není dopředu jasná preference toho či onoho kandidáta.

„Nezávislí voliči v rozhodujících státech od ní stále potřebují a chtějí slyšet podrobnější politické návrhy,“ uvedla podle Reuters republikánská stratégka Rina Shahová. „Bude také muset Trumpovi vrátit úder ... fakty, čísly a údaji o tom, co během své vlády pokazil.“

Dalším bodem zájmu je, jak Harrisová komunikuje s Trumpem, který opakovaně lže třeba o tom, že vyhrál volby v roce 2020.

„Měla by ho nechat se vymluvit. Nejen nechat, ale popíchnout ho, aby ze sebe chrlil šílené konspirační teorie o předchozích volbách,“ napsal ve středečním názorovém článku v New York Times veterán demokratické strategie James Carville.

Harrisové tým také věří, že debatu bude mnoho lidí sledovat prostřednictvím videoklipů na sociálních sítích, jako jsou TikTok a X, a bude hledat způsoby, jak vytvořit momenty, které budou lidé chtít sdílet. To zahrnuje i snahu dotlačit Trumpa k tomu, aby říkal věci, které by podle demokratických stratégů říkat neměl. Jde například o potenciálně kontroverzní nebo rovnou urážlivé výroky.

Harrisová se sice snaží dostat Trumpovi pod kůži od chvíle, kdy se stala oficiální kandidátkou Demokratické strany, musí ale také zohlednit to, že Trumpovo chování v červnové debatě proti nynějšímu prezidentovi Joeu Bidenovi, který nakonec odstoupil, bylo rozvážnější a disciplinovanější než je u něho obvyklé. To ale Biden byl v defenzívě a celkově se ve střetnutí špatně orientoval.