„Bojujeme za budoucnost, Trump rozsévá chaos.“ Harrisová s Walzem rozjeli kampaň

Harrisová v projevu k více než desetitisícovému jásajícímu davu připomněla po Walzově boku jeho minulost coby někdejšího středoškolského učitele a trenéra fotbalu, veterána Národní gardy, bývalého kongresmana a současného guvernéra, než předpověděla, že v listopadu získá novou funkci: viceprezidenta Spojených států.

„Je to typ člověka, který dává lidem pocit, že k nim patří, a pak je inspiruje k velkým snům,“ řekla současná viceprezidentka na adresu muže, kterého si vybrala za partnera do prezidentské kampaně.

„Byli to moji studenti, kteří mě povzbudili, abych kandidoval,“ řekl později ve svém projevu Walz. „Viděli ve mně to, co jsem doufal, že jim sám vštípím: odhodlání ke společnému dobru, víru, že jediný člověk může něco změnit,“ uvedl.

Trump rozsévá chaos, kritizoval Walz

Walz se ve své řeči také pustil do republikánského kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa a senátora J. D. Vance, jehož si Trump vybral za svého viceprezidenta. Poprvé tak naznačil, jak by mohl navzdory svému přívětivému a lidovému stylu přistupovat k roli „útočného psa“, která kandidátům na amerického viceprezidenta tradičně připadá, napsal Reuters.

„Vysmívá se našim zákonům, rozsévá chaos a rozděluje společnost, a to nemluvím o jeho prezidentské minulosti,“ řekl Walz na Trumpovu adresu. „Tváří v tvář covidové krizi ztuhl, naši ekonomiku srazil na kolena a nenechte se mýlit, násilná kriminalita za Donalda Trumpa vzrostla. A to ani nepočítáme zločiny, které spáchal on sám,“ prohlásil Walz.

Harrisová oznámila svou volbu Walze teprve v úterý během dne. Její volební tým večer oznámil, že od té chvíle se na jejich kampaň vybralo přes 20 milionů dolarů. Harrisová se podle Reuters rozhodla pro viceprezidentského kandidáta se zkušenostmi z americké exekutivy i armády, jenž dokáže oslovit bělošské voliče na americkém venkově, kteří v posledních letech tíhli spíše k Trumpovi.

„Tato kampaň – naše kampaň – není jen bojem proti Donaldu Trumpovi,“ prohlásila Harrisová. „Naše kampaň – tato kampaň – je bojem za budoucnost,“ dodala za bouřlivých ovací publika.

Jako větrná smršť

„Vydala jsem se najít partnera, který by mi pomohl tuto lepší budoucnost vybudovat,“ pokračovala Harrisová a zažertovala, že poslední dva týdny, které uplynuly od jejího vstupu do kampaně po odstoupení prezidenta Joea Bidena, byly „jako větrná smršť“.

„Dnes jsem tady, protože jsem takového lídra našla,“ dodala.

Šedesátiletý Walz byl v roce 2006 zvolen do Sněmovny reprezentantů USA v obvodu, který je nakloněn republikánům. Ve funkci působil 12 let, než byl v roce 2018 zvolen guvernérem státu Minnesota. Během svého působení ve sněmovně, kde zastupoval venkovský okres, hájil zájmy zemědělců a podporoval práva na držení zbraní.

Pensylvánie, místo prvního společného vystoupení Harrisové s Walzem, je považována za možná nejklíčovější stát v očekávaném těsném volebním souboji mezi demokraty a republikány. Vstup Harrisové do volebního klání rychle změnil průběh kampaně a průzkumy nyní ukazují, že Harrisová již smazala náskok, který si Trump předtím vytvořil při nepřesvědčivém Bidenově výkonu v kampani.