Obchodní dům Harrods se omluvil ženám zneužitým Al-Fayedem, vyplácí odškodnění

Kauzu odstartoval dokument stanice BBC, ve kterém promluvily oběti. V popisování svých příběhů pokračovaly i na páteční tiskové konferenci, jíž se zúčastnilo přibližně 20 žen, které obvinily miliardáře ze sexuálních násilností. Podle BBC se některé ženy bály na akci přijít.

Právníci zastupující už 37 obětí nepochybují, že další ženy předstoupí se svými příběhy. Prý se s nimi spojilo už sto žen.

Na tiskové konferenci zazněla tvrzení o rozsáhlém sledování v obchodním domě Harrods a o odposlouchávání telefonních linek. „Nesou plnou vinu za zneužívání těchto žen. Je načase, aby převzali odpovědnost a aby dali věci do pořádku,“ vyzval Harrods právní zástupce žen Dean Armstrong KC.

Společnost Harrods uvedla, že je obviněními „naprosto zděšena“. „Jako firma jsme zklamali naše zaměstnance, kteří se stali jeho oběťmi, a za to se jim upřímně omlouváme,“ oznámil v oficiálním prohlášení obchodní dům, který v roce 2010 miliardář prodal katarskému státnímu investičnímu fondu.

„Dnešní Harrods je zcela jiná organizace než ta, kterou vlastnil a řídil Al-Fayed v letech 1985 až 2010, je to organizace, která se snaží klást blaho svých zaměstnanců do centra všeho, co dělá,“ uvedl Harrods.

Od července 2023 se Harrods začal vyrovnávat s ženami, které obvinily miliardáře. Společnost tvrdí, že dosáhla finančního vyrovnání s většinou lidí, kteří se na něj obrátili, a nevyžaduje od nich žádnou dohodu o mlčenlivosti.

„Od chvíle, kdy se v roce 2023 objevily nové informace o historických obviněních ze sexuálního zneužívání ze strany Al-Fayeda, bylo naší prioritou co nejrychleji vyřešit nároky (poškozených žen) a vyhnout se tak zdlouhavým soudním řízením pro dotčené ženy,“ uvedla společnost s tím, že hodlá učinit vše proto, aby se nic podobného neopakovalo.

Právníci nicméně jsou skeptičtí k tvrzením společnosti, že o obviněních nevěděla před rokem 2023. Zprávy o sexuálních napadeních spáchaných miliardářem už v v minulosti odhalilo několik médií jako Vanity Fair v roce 1995, ITV v roce 1997 a Channel 4 v roce 2017.

V roce 2009 se státní zástupci rozhodli neobvinit Al-Fayeda z údajného sexuálního napadení patnáctileté dívky s tím, že neexistuje reálná šance na odsouzení. Řada žen veřejně promluvila, až když minulý rok ve věku 94 let zemřel.

Právník Bruce Drummond poukázal, že oběti pocházejí z celého světa. „Stěžovatelé jsou z Malajsie, Austrálie, Itálie, Rumunska, Spojených států a Kanady, přičemž jedné z nich bylo v době údajného napadení pouhých 16 let,“ uvedl.

Testy sexuální „čistoty“

Jednou z žen, která proti Al-Fayedovi promluvila, byla Nataša, která pro něj pracovala jako osobní asistentka, když jí bylo devatenáct. Popsala jej jako „chytrého a manipulativního“ člověka, který „lovil ty nejzranitelnější“.

Miliardář ji vyhrožoval, že ví, kde ona a její rodina bydlí, a že pokud promluví o tom, co se stalo, už nikdy v Londýně práci.

Ženy na tiskové konferenci uvedly, že se musely podrobit ponižujícím a dotěrným lékařským testům, včetně kompletních stěrů z děložního čípku a kontroly vaječníků. Výsledky těchto testů jim často nebyly sděleny, případně se k nim pokořujícím způsobem vyjadřoval Al-Fayed. Nataša se domnívá, že testy sloužily k ověření jejich sexuální „čistoty“.