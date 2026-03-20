Trumpova vláda zažalovala Harvardovu univerzitu, nechránila podle ní Židy

Univerzita uvedla, že zajišťuje, aby byli židovští a izraelští studenti univerzity přijímáni, respektováni a mohli akademicky růst. Žaloba na světoznámou univerzitu byla podána u federálního soudu v Bostonu.
Americké ministerstvo spravedlnosti v ní uvádí, že Harvardova univerzita je lhostejná k nepřátelským incidentům na univerzitním kampusu a odmítla vymáhat pravidla, když byly oběťmi Židé nebo Izraelci.
„To vyslalo jasný vzkaz židovské a izraelské komunitě na Harvardu, že lhostejnost není náhodná, byli cíleně nezahrnování a fakticky jim byl odepřen rovný přístup k příležitostem ve vzdělání,“ uvádí žaloba.
Nově podaná žaloba přichází méně než dva měsíce poté, co Trump oznámil, že jeho administrativa bude po Harvardově univerzitě požadovat miliardu dolarů (více než 21 miliard Kč) k urovnání sporů ohledně školních pravidel.
Předcházela tomu další žaloba ze 13. února, v níž vláda Harvardovu univerzitu obvinila z nesoučinnosti ve federálním vyšetřování a žádala o dokumenty, které by doložily, zda univerzita protizákonně v přijímacích řízeních brala v potaz etnikum žadatele.