Trumpova vláda zažalovala Harvardovu univerzitu, nechránila podle ní Židy

  19:21aktualizováno  19:21
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zažalovala Harvardovu univerzitu za to, že podle ní neposkytla ochranu židovským a izraelským studentům. Trumpova vláda v žalobě usiluje o navrácení miliard dolarů z peněz daňových poplatníků. Harvardova univerzita označila žalobu za další záminku a odvetu Trumpovy administrativy za to, že odmítá předat vládě kontrolu nad univerzitou.
Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci ve svém klubu v Doralu na Floridě (9. března 2026) | foto: ČTK

Univerzita uvedla, že zajišťuje, aby byli židovští a izraelští studenti univerzity přijímáni, respektováni a mohli akademicky růst. Žaloba na světoznámou univerzitu byla podána u federálního soudu v Bostonu.

Americké ministerstvo spravedlnosti v ní uvádí, že Harvardova univerzita je lhostejná k nepřátelským incidentům na univerzitním kampusu a odmítla vymáhat pravidla, když byly oběťmi Židé nebo Izraelci.

„To vyslalo jasný vzkaz židovské a izraelské komunitě na Harvardu, že lhostejnost není náhodná, byli cíleně nezahrnování a fakticky jim byl odepřen rovný přístup k příležitostem ve vzdělání,“ uvádí žaloba.

Nově podaná žaloba přichází méně než dva měsíce poté, co Trump oznámil, že jeho administrativa bude po Harvardově univerzitě požadovat miliardu dolarů (více než 21 miliard Kč) k urovnání sporů ohledně školních pravidel.

Předcházela tomu další žaloba ze 13. února, v níž vláda Harvardovu univerzitu obvinila z nesoučinnosti ve federálním vyšetřování a žádala o dokumenty, které by doložily, zda univerzita protizákonně v přijímacích řízeních brala v potaz etnikum žadatele.

