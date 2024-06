Na jihu Německa kolabuje kvůli povodním doprava, vykolejil vlak

Policie uvedla, že 42letý dobrovolný hasič spolu s dalšími třemi záchranáři v městečku Pfaffenhofen ve člunu vyrazili na pomoc lidem, kteří kvůli povodni uvázli v bungalovu. Člun se ale převrátil. Tři hasiči se zachránili, jeden byl dnes nad ránem nalezen mrtvý.

V okolí Pfaffenhofenu v noci na dnešek musely své domovy opustit stovky lidí, mezi nimi asi 140 seniorů ze dvou domů s pečovatelskou službou, protože v nich byly problémy s dodávkami proudu. Záchranáři je rozvezli do nemocnic. Pro ostatní evakuované zřídili nouzové ubytování v tělocvičnách.

V hornobavorském Schrobenhausenu se podle Bavorského rozhlasu pohřešuje člověk, který byl ve sklepě svého domu. Kvůli velké vodě se k němu nemohou dostat záchranáři.

Ve městě Schwäbisch Gmünd ležícím asi 50 kilometrů východně od Stuttgartu vykolejil rychlík ICE s 185 lidmi kvůli sesuvu půdy. Nikomu z cestujících se nic nestalo a v noci na dnešek byli z vlaku evakuováni.

Lidé na jihu Německa, kteří se dnes chystají na cestu vlakem, musejí počítat s rušením spojů a zpožděními. Týká se to například trati z Mnichova přes Norimberk do Berlína nebo z Mnichova do švýcarského Curychu.

Agentura DPA píše, že nejvyšší stupeň varování před povodní platí dnes na mnoha místech v Bavorsku. Týká se to zejména jižních přítoků Dunaje. Velká voda postupuje po této řece a přesouvá se ze Švábska do Horní Falce a Dolního Bavorska.

Pro jižní části Německa meteorologové předpovídají trvalý déšť i na neděli, jeho intenzita už ale poněkud polevila. I tak by ale lidé měli počítat s tím, že přechodně se může situace znovu zhoršit. Mnoho bavorských okresů od pátečního večera vyhlásilo stav katastrofy, aby úřady mohly dobře koordinovat záchranné akce. Na řadě míst se řeky dostaly na úroveň stoleté vody.