Hasiči v Norsku bojují s nejrozsáhlejším požárem za 100 let. Naději přináší déšť

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  10:35aktualizováno  10:35
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Hasiči pokračovali v noci na sobotu v boji s rozsáhlým požárem ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než 100 bytových jednotek. Požár se stále nepodařilo dostat pod kontrolu, podle posledních informací ale nezasahuje další obydlí. Naději na zpomalení šíření ohně přináší déšť. Podle zahraničních médií jde o nejničivější požár v Norsku za posledních 100 let.

Přes noc na místě zasahovaly stovky hasičů a příslušníků civilní obrany. Po setmění musely ukončit činnost hasicí vrtulníky, a hasiči proto spoléhali především na pozemní techniku. Doufají, že by jim při hašení mohl pomoci déšť, který začal brzy ráno a podle předpovědí by měl trvat většinu dne. Nicméně hlášené jsou také blesky, které by naopak situaci mohly zhoršit, mimo jiné proto, že znemožní nasazení vrtulníků.

Velitel zásahu Frode Presthus v pátek pozdě večer uvedl, že požár se poněkud uklidnil a od posledního hlášení se nerozšířil do dalších obytných domů. Situace byla stejná i v sobotu ráno. Oheň se však podle Presthuse šíří do lesa, takže se z něj stal rozsáhlejší lesní požár, který postupuje na jih. Plán je, že hasiči spolu s civilní obranou vyrazí z jihu a budou hasit směrem na sever.

Úřady zatím nehlásí pohřešované ani oběti. Tři lidé byli lehce zraněni – jeden hasič utrpěl lehké popáleniny, příslušník civilní obrany a jeden civilista se nadýchali kouře. Civilista byl převezen do nemocnice.

V sobotu se má podle uskutečnit tisková konference o požáru. Její přesný čas zatím nebyl oznámen. Požár vypukl v pátek odpoledne v rezidenční čtvrti Krokstadelva, která je součástí města Drammen, a velmi rychle se rozšířil. Zatím není známo, jak přesně vznikl.

Podle norských médií se jedná o nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války. Historici oslovení webem Dagbladet uvedli, že kromě požáru v jihozápadním Laerdalu v lednu 2014 se v Norsku za posledních 100 let nevyskytly žádné zvlášť rozsáhlé požáry.

Požár v Laerdalu se tehdy označoval za největší v době míru od roku 1923 – popelem lehlo 42 budov, z toho 17 bylo domů. Krátce nato začalo ve Flatangeru v centrální části země hořet vřesoviště a 64 domů lehlo popelem.

Hasiči na jihu Norska pokračují v boji s požárem
Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)
Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)
Požár u Drammenu na jihu Norska zničil přes 100 domů. (17. července 2026)
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