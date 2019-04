Hašiš prodávaný v ulicích Madridu je kontaminovaný výkaly, tvrdí studie

Madrid Hašiš prodávaný v ulicích Madridu je nebezpečnou měrou kontaminován výkaly. Informoval o tom zpravodajský server BBC s poukazem na studii vědců z tamější univerzity. Ti podrobili analýze 90 vzorků z metropole i jejích předměstí a našli v nich stopy plísně z rodu Aspergillus a bakterie Escherichia coli. Nejhůře z testování vyšel hašiš prodávaný ve tvaru žaludu zabalený v plastové fólii, patrně kvůli způsobu, jakým se do Španělska pašuje. Čtyřicet procent z těchto vzorků navíc páchlo po stolici.

Farmakolog José Manuel Moreno Pérez z madridské Universidad Complutense získal vzorky hašiše čili konopné pryskyřice přímo od pouličních dealerů v centru metropole i na předměstích. Jako cíl výzkumu si stanovil zjistit, zda je prodávaná droga vhodná pro konzumaci. Jeho tým vzorky rozdělil na základě tvaru, ve kterém se prodávají, na „žaludy“ a „cihličky“. Účelem bylo určit, zda tvar ovlivňuje kontaminaci.



Badatelé zjistili, že 93 procent vzorků ve tvaru žaludu obsahovalo v nebezpečném množství bakterie Escherichia coli, zatímco v případě cihliček to bylo 29,4 procenta. Deset procent vzorků bylo navíc kontaminováno plísní z rodu Aspergillus, která může způsobit vážné zdravotní problémy. Většina vzorků, přesněji 88,3 procenta, nebyla vhodná pro konzumaci.

Riziko kontaminace výkaly je vyšší u hašiše, který se prodává ve tvaru žaludu, a to kvůli způsobu, jakým se pašuje, tvrdí Moreno Pérez. Droga se zabalí do plastové fólie, poslíčci ji spolknou a po překonání hranic si „vezmou projímadlo a vyloučí“ ji do toalety.

Podle studie jsou rizika spojená se jmenovanou bakterií a plísní natolik vážná, že nelegální prodej hašiše představuje „problém veřejného zdraví“.

Bakterie Escherichia coli může například způsobit průjem, zvracení, bolesti žaludku a zapříčinit přítomnost krve ve stolici.

Vdechnutí plísně z rodu Aspergillus může vést k vážným zdravotním problémům u lidí, kteří už mají potíže s plícemi, třeba astma nebo cystickou fibrózu, popřípadě u jedinců se slabou imunitou.

Kupování, prodej a import marihuany je ve Španělsku nelegální a stejně tak i její konzumace na veřejnosti.