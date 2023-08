Proč nezněly sirény? Havajský krizový manažer po tlaku veřejnosti rezignoval

Rezignaci oznámila ostrovní samospráva, uvádí americká média. Andaya podle ní jako důvod svého odchodu z funkce uvedl blíže nespecifikované zdravotní problémy. Starosta Maui Richard Bissen přijal Andayovu rezignaci s okamžitou platností.

Kvůli nespuštění sirén se Andaya stal terčem kritiky. Své rozhodnutí ve středu hájil tím, že měl obavu, že zvuk sirén během požáru přiměje obyvatele vydat se „mauka“, což na Havaji znamená do hor nebo vnitrozemí. „V takovém případě by běželi do ohně,“ tvrdil Andaya.

Havajské ostrovy mají podle vlastních údajů nejrozsáhlejší systém venkovních výstražných sirén na světě, který byl vytvořen po cunami v roce 1946, jež si vyžádalo více než 150 obětí. Na Maui jich je rozmístěno 80, přičemž sirény nejčastěji obyvatele varují před hrozbou ničivé vlny v důsledku zemětřesení, uvedl zpravodajský web BBC.

Nepoužití sirén média vesměs označují za chybný krok a součást řady komunikačních problémů, které přispěly k chaosu po vypuknutí požáru. Kritika od místních obyvatel zaznívá také kvůli nedostatku vody, který hasičům ztěžoval práci, a únikovým cestám zahlceným vozidly, která poté shořela.

„Vzhledem k závažnosti krize, které čelíme, můj tým a já na tuto klíčovou pozici co nejrychleji někoho dosadíme a těším se, že to brzy oznámíme,“ uvedl Bissen v prohlášení po Andayově rezignaci.

Maui bylo minulý týden dějištěm jednoho z nejtragičtějších požárů v dějinách Spojených států, když oheň hnaný silným větrem zdevastoval město Lahaina, kde dosud žilo na 13 000 lidí. Pracovníci se speciálně vycvičenými psy i více než týden po katastrofě dál prohledávají trosky, zatímco úřady evidují stovky nezvěstných.

Kritika se snáší také na energetickou společnost Hawaiian Electric, a to vzhledem k podezření, že bezprostřední příčinou požárů na Maui mohly být poruchy elektrického vedení. Podle deníku The New York Times už společnost v této souvislosti čelí nejméně čtyřem žalobám. Právníci mimo jiné argumentují, že dodavatel elektřiny měl vypnout proud, když bylo jasné, že se k suchu na ostrově přidá silný vítr.