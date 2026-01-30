„Hnusný bordel s červy.“ Havana se topí v odpadcích, popeláři už nemají naftu

Američané doufají, že odříznutím Kuby od ropy přivodí pád tamního komunistického režimu, o což se neúspěšně snaží už šest dekád sankcemi.
„Nikdo se o to nestará. Je to jeden hnusný bordel s červy všude možně. Dostává se to i do domů a každý den je to horší a horší. Říkají, že pro popelářské vozy nemají palivo,“ postěžoval si 55letý Javier v centru Havany, kde v některých ulicích odpadky sahají až do půli silnice.
„Všude, na každém rohu, jsou odpadky,“ popsala další obyvatelka kubánské metropole Estrella Ramosová, zatímco ji někteří sousedé vyzývali, aby ztišila hlas a vyhnula se tak problémům.
Starší žena, která se z okna dívá na haldy odpadků, si kritiku nechává pro sebe. „Kdybych řekla, co si myslím, šla bych do vězení,“ řekla.
Před třemi měsíci přitom vláda velkolepě oznámila, že hory odpadků odstraní. V rámci kampaně ukázala i prezidenta Miguela Díaze-Canela, jak s dobrovolníky čistí ulice v Havaně.
Živná půda pro šíření nemocí
Nejde přitom jen o estetickou záležitost, ale také o zdraví. Haldy odpadků se v teplém počasí staly živnou půdou pro komáry, kvůli nimž se šíří horečky dengue či chikungunya. Místní úřady loni přiznaly epidemii těchto nemocí, ale koncem roku už přestaly zveřejňovat statistiky.
„Mnoho dětí a starších lidí je nemocných, což je důsledek té špíny tady všude kolem,“ řekla Ramosová, obyvatelka Havany, která pět měsíců trpěla bolestmi kloubů právě kvůli horečce chikungunya.
„Obešli jsme všechny možné úřady – hygienické, zdravotnické, lidové výbory, ale řekli nám: otče, není palivo, nejsou auta,“ popsal španělský kněz Alberto Sola, který má v Havaně farnost.
O pár bloků dál přitom projížděl popelářský vůz, do něhož odpadky nakládala čtyřčlenná skupina vězňů. Kvůli nedostatku pracovníků stát využívá odsouzené s mírnými tresty. Ti pak sbírají odpadky do krabic od piva holýma rukama, protože nemají nářadí ani rukavice.
Ekonomická a energetická krize
Vršící se odpadky v havanských ulicích jsou dalším příznakem hluboké ekonomické krize, v níž Kubánci už řadu let trpí nedostatkem i základního zboží.
Na denním pořádku jsou také výpadky proudu po celém zemi, včetně Havany, které někdy trvají i mnoho hodin a často znamenají i přerušení dodávek vody. Na vině je zastaralá a nedostatečně udržovaná energetická infrastruktura.
Kubánská vláda z výpadků elektřiny často viní Spojené státy a jejich dlouholeté sankce. Ty Washington zavedl už v roce 1960 poté, co revoluce na ostrově svrhla proamerického diktátora Fulgencia Batistu.
Cílem sankcí bylo přivodit pád komunistické vlády, což se ale dosud nestalo. Na Kubě stále vládne komunistická strana, která je tam jedinou legální stranou.
Kubánci jsou už také dlouho zvyklí na nedostatek pohonných hmot a na dlouhé fronty aut u čerpacích stanic. Tentokrát je to ale podle šestačtyřicetileté Yanely jiné.
„Nyní převládá panika a nejistota, že země zůstane bez pohonných hmot. Lidé se proto přijíždějí předzásobit,“ řekla Yanela, zatímco čekala ve frontě u čerpací stanice, aniž by se za hodinu jen o kousek posunula.
Důchodce Ramón García už si zvykl mít doma zásoby benzinu, ale když 3. ledna viděl americkou vojenskou operaci ve Venezuele, věděl, že se musí připravit na nejhorší možný scénář.
Dolarizované čerpací stanice
V Havaně jsou dva druhy čerpacích stanic – u jedněch se platí domácí měnou a u druhých dolary. Fronty se teď tvoří u těch, kde se platí americkou měnou, jelikož ty druhé nemají palivo žádné. Kubánská vláda loni dolarizovala řadu čerpacích stanic a nyní upřednostňuje jejich zásobování.
Šestasedmdesátiletý Carlos si na černém trhu sehnal dolary, aby mohl natankovat. Nechtěl čekat, až přijde na řadu přes státní aplikaci Ticket, to by mohl benzin získat klidně až za dva měsíce.
Venezuela se loni na dovozu ropy na Kubu podílela asi z jedné třetiny, zhruba 45 procent dodávalo Mexiko a zbytek se dovážel z Ruska, Alžírska či dalších zemí.
Po zastavení venezuelských dodávek nyní americká vláda tlačí na Mexiko, aby Kubě také přestalo ropu dodávat. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová ale tento týden uvedla, že její země bude pokračovat v humanitární pomoci Kubě, což podle ní zahrnuje i dodávky ropy. Ropu tento týden nicméně přestala na Kubu posílat mexická společnost Pemex.
Podle studie by ukončení dodávek ropy z Venezuely mohlo znamenat asi 60procentní zdražení potravin a ještě větší nárůst nákladů na dopravu.