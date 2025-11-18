Úprk z plamenů. Ministr mířil na místo důlního neštěstí, jeho letoun havaroval

Letoun Embraer ERJ- 145LR, který přilétal z Kinshasy, při přistání vyjel mimo ranvej, načež se vznítila jeho ocasní část.
Po havárii se na místo nehody ihned dostavily místní záchranné složky, které uhasily požár a pomohly cestujícím s evakuací. Jako zázrakem se nikomu nic nestalo, uvedli záchranáři.
Pro Kongo šlo o druhé neštěstí během v krátké době. V sobotu při zřícení mostu v kobaltovém dole v provincii Lualaba, jíž je právě Kolwezi hlavním městem, zemřelo nejméně 32 lidí.
Země produkuje více než 70 procent světového kobaltu, který je nezbytný pro baterie používané v elektronice a elektromobilech. Většina kobaltu vytěženého v Kongu pochází z obřích průmyslových dolů, ale odhaduje se, že více než 200 000 lidí pracuje jako kopáči na nelegálních nalezištích.
Kolwezi
