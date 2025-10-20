Havárie nákladního letounu v Hongkongu. Stroj skončil v moři, dva lidé zemřeli

Autor: ,
  6:52
Nákladní letoun z Dubaje v pondělí ráno při přistání na letišti v Hongkongu z ranveje do moře. Při nehodě zemřeli dva pracovníci bezpečnosti letiště, čtveřici členů posádky letadla se podařilo zachránit a převézt do nemocnice, informovaly agentury Reuters a AP. Na provoz letiště nehoda dle vedení terminálu vliv mít nebude. Příčinu nejtragičtější nehody na hongkongském terminálu od roku 1999 úřady zatím neznají.
Nákladní letoun sjel v Hongkongu z ranveje do moře, dva lidé zemřeli. (20....

Nákladní letoun sjel v Hongkongu z ranveje do moře, dva lidé zemřeli. (20. října 2025) | foto: Reuters

Nákladní letoun sjel v Hongkongu z ranveje do moře, dva lidé zemřeli. (20....
Nákladní letoun sjel v Hongkongu z ranveje do moře, dva lidé zemřeli. (20....
Nákladní letoun sjel v Hongkongu z ranveje do moře, dva lidé zemřeli. (20....
Nákladní letoun sjel v Hongkongu z ranveje do moře, dva lidé zemřeli. (20....
15 fotografií

Letadlo přistávalo krátce před čtvrtou hodinou ranní místního času (v neděli před 22:00 SELČ). Šlo o nákladní stroj Boeing 747 provozovaný tureckou společností AirACT, která poskytuje nákladní letadla velkým aerolinkám. Společnost Emirates uvedla, že let do Hongkongu byl v její režii.

Nákladní letoun sjel v Hongkongu z ranveje do moře, dva lidé zemřeli. (20. října 2025)
Nákladní letoun sjel v Hongkongu z ranveje do moře, dva lidé zemřeli. (20. října 2025)
Nákladní letoun sjel v Hongkongu z ranveje do moře, dva lidé zemřeli. (20. října 2025)
Nákladní letoun sjel v Hongkongu z ranveje do moře, dva lidé zemřeli. (20. října 2025)
15 fotografií

Při nehodě podle vedení letiště zemřeli dva pracovníci bezpečnosti, jejichž automobil smetl letoun do vody. Oba byli po vyproštění v bezvědomí, jeden zemřel na místě, druhý po převozu do nemocnice.

Podle Reuters pilot stroje během komunikace s dispečery nehlásil žádné problémy a přistával na dráze, kterou jim potvrdil.

Hongkongský úřad pro vyšetřování leteckých nehod zkoumá možné příčiny tragédie, včetně počasí, stavu stroje, ranveje a možného selhání posádky, jasno však zatím nemá. Jisté je podle úřadu pouze to, že vozidlo bezpečnostní služby nebylo v době nehody na ranveji, na níž letadlo přistávalo.

Terminál kvůli nehodě uzavřel severní dráhu, kterou znovu otevře po nutné inspekci. Centrální a jižní ranvej jsou v běžném provozu a letiště dnes bude fungovat bez omezení, uvedlo vedení terminálu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.