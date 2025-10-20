Havárie nákladního letounu v Hongkongu. Stroj skončil v moři, dva lidé zemřeli

Letadlo přistávalo krátce před čtvrtou hodinou ranní místního času (v neděli před 22:00 SELČ). Šlo o nákladní stroj Boeing 747 provozovaný tureckou společností AirACT, která poskytuje nákladní letadla velkým aerolinkám. Společnost Emirates uvedla, že let do Hongkongu byl v její režii.
Při nehodě podle vedení letiště zemřeli dva pracovníci bezpečnosti, jejichž automobil smetl letoun do vody. Oba byli po vyproštění v bezvědomí, jeden zemřel na místě, druhý po převozu do nemocnice.
Podle Reuters pilot stroje během komunikace s dispečery nehlásil žádné problémy a přistával na dráze, kterou jim potvrdil.
Hongkongský úřad pro vyšetřování leteckých nehod zkoumá možné příčiny tragédie, včetně počasí, stavu stroje, ranveje a možného selhání posádky, jasno však zatím nemá. Jisté je podle úřadu pouze to, že vozidlo bezpečnostní služby nebylo v době nehody na ranveji, na níž letadlo přistávalo.
Terminál kvůli nehodě uzavřel severní dráhu, kterou znovu otevře po nutné inspekci. Centrální a jižní ranvej jsou v běžném provozu a letiště dnes bude fungovat bez omezení, uvedlo vedení terminálu.