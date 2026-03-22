V Kataru se zřítil vojenský vrtulník. Nepřežilo šest lidí, po sedmém se pátrá

Resort obrany uvedl, že nehoda se stala v sobotu, nesdělil ale národnost obětí ani to, zda se jednalo o civilisty či vojáky. Vrtulník podle předběžných informací prováděl rutinní let. O tom, že se jednalo o vojenský vrtulník, píše mimo jiné Al-Džazíra.
Na Blízkém východě vypukla 28. února válka, kterou vzdušnými údery na Írán zahájily Izrael se Spojenými státy. Teherán v reakci podniká odvetné údery na americké a izraelské civilní a vojenské cíle v regionu. Blokuje také Hormuzský průliv, kterým běžně prochází zhruba pětina veškeré ropy obchodované na světovém trhu.
Izrael ve středu zaútočil na íránské plynové pole Jižní Pars, Írán pak provedl údery na zařízení k produkci ropy a plynu v Kataru či Saúdské Arábii.
Katar patří k největším producentům plynu na světě a hraje klíčovou roli v globálním zásobování zkapalněným zemním plynem. Katar kvůli válce zcela zastavil produkci zkapalněného zemního plynu, což vedlo k výpadku 20 procent světových dodávek této suroviny.