V Kataru se zřítil vojenský vrtulník. Nepřežilo šest lidí, po sedmém se pátrá

Autor:
  10:38aktualizováno  10:38
Při havárii vojenského vrtulníku v katarských teritoriálních vodách v neděli zahynulo šest lidí. Podle katarského ministerstva obrany byla příčinou technická závada. Po jednom člověku se stále pátrá.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Resort obrany uvedl, že nehoda se stala v sobotu, nesdělil ale národnost obětí ani to, zda se jednalo o civilisty či vojáky. Vrtulník podle předběžných informací prováděl rutinní let. O tom, že se jednalo o vojenský vrtulník, píše mimo jiné Al-Džazíra.

Na Blízkém východě vypukla 28. února válka, kterou vzdušnými údery na Írán zahájily Izrael se Spojenými státy. Teherán v reakci podniká odvetné údery na americké a izraelské civilní a vojenské cíle v regionu. Blokuje také Hormuzský průliv, kterým běžně prochází zhruba pětina veškeré ropy obchodované na světovém trhu.

Izrael ve středu zaútočil na íránské plynové pole Jižní Pars, Írán pak provedl údery na zařízení k produkci ropy a plynu v Kataru či Saúdské Arábii.

Katar patří k největším producentům plynu na světě a hraje klíčovou roli v globálním zásobování zkapalněným zemním plynem. Katar kvůli válce zcela zastavil produkci zkapalněného zemního plynu, což vedlo k výpadku 20 procent světových dodávek této suroviny.

Je tichý zabiják. Tohle je jenom začátek. Trenér hvězd o zlaté svěřenkyni Manuel

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví v Toruni titul halové mistryně světa.

OBRAZEM: Letná plná vzkazů politikům. Podívejte se, co konkrétního jim říkají

Demonstrace Milion chvilek... Letná. (Praha, 21. března 2026).

Zaujal Hitlera i Alžbětu II., Lobkowiczové zapůjčili do Vídně slavný obraz

Jedno z nejcennějších děl Lobkowiczkých sbírek – obraz benátského malíře...

Atletika ONLINE: Poběží Manuel na MS i štafetu? Večer v akci Švábíková

Lurdes Gloria Manuel (vpravo) a Henriette Jaegerová během finálového závodu na...

Super-G ONLINE: Poslední start Ledecké ve Světovém poháru. Jak si v Norsku vede?

Ester Ledecká během sjezdu v norském Kvitfjellu.

Až každý desátý muž byl obětí násilí. Agresorem je nejčastěji rodič, říkají experti

ilustrační snímek

Válečného hrdinu dohnali k útěku komunisté. Druhý domov našel Ladislav Dohelský ve Skotsku

Ladislav Dohelský

Pohyb a transformace. Do Prahy přijedou zakladatelé elektronické hudby Kraftwerk

Kraftwerk, Metronome Festival (Praha, 22. června 2019)

Cena léků na hubnutí by mohla klesnout. Indie brzy nabídne levnější generika

Léky Ozempic a Wegovy od společnosti Novo Nordisk (8. března 2024)

Archeologové přepsali historii hradu Loket, je výrazně starší, než se myslelo

Hrad Loket je starší, než se doposud vědělo. Archeologové objevili zbytky...

Případ Anny Kolesárové aneb Když se z oběti sexuálního násilí stane reklamní plakát panenství

ilustrační snímek

