Boeing prodával bezpečnostní prvky za příplatek. ‚Nadstandard‘ nemělo ani jedno z havarovaných letadel

NEW YORK/PRAHA V půlročním rozptylu havarovala dvě letadla typu Boeing 737 Max 8. Jedno z nich patřilo společnosti Ethiopian Airlines, druhé Lion Air. Vyšetřování ukázalo, že oba modely postrádaly dva bezpečnostní prvky, které upozorňují na možné selhání systému, jenž podle jedné z vyšetřovacích verzí mohl zapříčinit obě tragédie. Firma Boeing je totiž neposkytovala v základní výbavě a účtovala si za ně peníze navíc.

Příčina březnové havárie letounu Ethiopian Airlines, při níž zemřelo všech 157 lidí na palubě zatím známa není. V říjnu se zřítil letoun aerolinek Lion Air, zahynulo 189 lidí. V obou případech letadla při vzletu střídavě nabírala výšku a mířila k zemi, aby se následně nekotrolovaně zřítila. Vyšetřovatelé v současné době zjišťují, zda mohl nehody zapříčinit nový stabilizační systém pro pokles vztlaku zvaný MCAS.

Software letounu bere informace ze dvou zařízení, senzorů úhlu náběhu, které určují sklon letadla. Když MCAS zaregistruje, že je přední část v nebezpečném úhlu, může ji automaticky sklopit.

Doplňkové bezpečnostní prvky od Boeingu v nadstandardní výbavě přitom měly pilotům pomoci rozpoznat chybné přečtení dat systémem. Indikátor úhlu náběhu zobrazuje pilotům data ze senzorů. Druhý prvek rozsvítí výstražné světlo ve chvíli, kdy si hlášení z obou senzorů odporují a upozorňuje tak na možné selhání.

Některé aerolinky součástky pořizují, jiné ne

Boeing plánuje podle anonymního zdroje serveru The New York Times software MCAS vylepšit a udělat z výstražného světla standardní součást vybavení všech letounů 737 Max. Změny firma plánovala již před havárií letounu Ethiopian Airlines, tedy v reakci na podzimní katastrofu. Indikátor úhlu náběhu má zůstat pro aerolinky volitelným. Ani jedna ze součástek ovšem dosud není v USA povinná.



Každá ze tří amerických společností, které letouny 737 Max zakoupily, zvolila jiné vybavení. American Airlines například pořídily oba doplňkové bezpečnostní prvky, Southwest Airlines zakoupily výstražné světlo, ale po havárii letounu Lion Air se rozhodly přikoupit i druhý prvek. United Airlines naproti tomu přikoupila pouze indikátor úhlu náběhu.

Piloti prošli jen krátkým online kurzem

Piloti dvou amerických aerolinek, kteří v minulosti používali starší modely Boeingu 737 a následně přešli k letounu Max 8, prošli pouze krátkým online kurzem bez externího lektora. Kurz osvětloval rozdíly mezi staršími a novějšími modely, o novém systému MCAS se ale podle mluvčího unie amerických pilotů nezmínil.



„Kurz nebyl veden externím lektorem,“ uvedl mluvčí unie pilotů Southwest Airlines Mike Trevino. Pilotům zabral zhruba tři hodiny. „Boeing do letadel nainstaloval MCAS a pilotům to neoznámil,“ vysvětlil serveru CNN Trevino. Připouští ovšem, že piloti Southwest Airlines byli na letouny typu 737 zvyklí. Nebylo to tedy jako pilotovat zcela jiné letadlo. Boeing problém odmítl komentovat.

Po dvou haváriích požadují někteří piloti doplňkový trénink pro letouny 737 Max, jehož součástí bude běžná interpersonální výuka i letecký simulátor.

„Je to směšné,“ myslí si Dennis Tajer ze Spojené asociace pilotů, která zastupuje více než 15 tisíc zaměstnanců společnosti American Airlines. „Pokud máme v letadle vybavení, o němž nevíme, a máme být zodpovědní za jeho případné selhání, potřebujeme praktické zkušenosti.“ Kurz pro piloty American Airlines podle něj trval pouhých 56 minut. Tajer jej dokončil na svém iPadu. Také on tvrdí, že lekce obsahovala informace o změnách na letounu, jeho motorech a ovládacím panelu, nezmiňovala ovšem systém MCAS.

Piloty čeká simulátor i řádný kurz

V listopadu loňského roku, měsíc po havárii letadla Lion air, se unie pilotů American Airlines sešla v Texasu se zástupci Boeingu, aby tlumočila „vážné znepokojení v souvislosti s havárií letounu Lion Air a probíhajícího vyšetřování“. Část rozhovorů se týkala právě softwaru spouštějícího systém MCAS.



Protože Federální letecká administrace povolila, aby stroje typu 737 Max létaly bez předchozí zkušenosti pilotů na simulátoru, bude podle Tajera těžké nyní simulátory požadovat. American Airlines se přesto snaží získat je do konce roku. Do té doby budou piloti alespoň navštěvovat řádné kurzy.

V odpovědi na říjnovou havárii letounu Lion Air přistoupil Boeing k úpravám softwaru a také vytvoření nového tréninkového programu pro piloty.

Australský konzultant pro leteckou bezpečnost Neil Hansford zjednodušené kurzy odsuzuje. I přes podobnosti mezi novějšími a staršími modely 737 měla podle něj příprava pilotů sestávat ze školení, alespoň dvaceti hodin na simulátoru a testovacích letů.