Fyzik Hawking v intimním vztahu s dívkou? Spisy o Epsteinovi přinesly další jméno

  19:51aktualizováno  19:51
Jméno světoznámého fyzika Stephena Hawkinga se v lednu 2024 objevilo v odtajněných soudních dokumentech spojených s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Nově zveřejněné dokumenty zmiňují fyzika nejméně 232krát. Dále také podle nich mělo dojít k schůzce mezi ním a Epsteinem nebo k navázání intimního vztahu mezi jednou z žen a vědcem.
Fotografie z fyzikální konference z roku 2006 na nedalekém ostrově, kterou sponzoroval Epstein. | foto: X: @viralpulse

Fyzik Steven Hawking s dvěmi ženami.
Právě na tyto skutečnosti upozornil na X kanál Nexta, který uvádí korespondenci, podle níž měl mít fyzik intimní poměr s mladou dívkou. Ačkoliv tato citovaná tvrzení vyvolala vlnu spekulací, neexistují žádné oficiální důkazy o tom, že by se Hawking dopustil nezákonného jednání.

Hawkingova přítomnost v dokumentech pramení především z jeho návštěvy přilehlého ostrova Svatý Tomáš v roce 2006, kde se účastnil vědecké konference o gravitaci financované Epsteinem.

Fotografie z té doby zachycují vědce na grilování či při prohlídce ponorky, což potvrzuje jeho přítomnost na místě, nikoliv však účast na kriminálních aktivitách. Pozornost však vyvolala elektronická korespondence z roku 2015.

V tomto e-mailu psal Epstein své spolupracovnici Ghislaine Maxwellové o strategii, jak vyvrátit obvinění Virginie Giuffreové, a navrhoval nabídnout finanční odměnu jejím přátelům, pokud pomohou prokázat, že její tvrzení o Hawkingově účasti na orgiích s nezletilými jsou nepravdivá.

Fyzik je v dokumentech nicméně zmíněn pouze jako osoba, která se s Epsteinem stýkala, a nebyl obviněn z žádného zločinu.

