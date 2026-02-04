Fyzik Hawking v intimním vztahu s dívkou? Spisy o Epsteinovi přinesly další jméno

Právě na tyto skutečnosti upozornil na X kanál Nexta, který uvádí korespondenci, podle níž měl mít fyzik intimní poměr s mladou dívkou. Ačkoliv tato citovaná tvrzení vyvolala vlnu spekulací, neexistují žádné oficiální důkazy o tom, že by se Hawking dopustil nezákonného jednání.
Hawkingova přítomnost v dokumentech pramení především z jeho návštěvy přilehlého ostrova Svatý Tomáš v roce 2006, kde se účastnil vědecké konference o gravitaci financované Epsteinem.
Fotografie z té doby zachycují vědce na grilování či při prohlídce ponorky, což potvrzuje jeho přítomnost na místě, nikoliv však účast na kriminálních aktivitách. Pozornost však vyvolala elektronická korespondence z roku 2015.
V tomto e-mailu psal Epstein své spolupracovnici Ghislaine Maxwellové o strategii, jak vyvrátit obvinění Virginie Giuffreové, a navrhoval nabídnout finanční odměnu jejím přátelům, pokud pomohou prokázat, že její tvrzení o Hawkingově účasti na orgiích s nezletilými jsou nepravdivá.
Fyzik je v dokumentech nicméně zmíněn pouze jako osoba, která se s Epsteinem stýkala, a nebyl obviněn z žádného zločinu.