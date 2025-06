Máme plány na invazi nejen do Grónska, ale i Dánska, šokoval šéf Pentagonu

„Pentagon má plány pro všechny možnosti,“ odpověděl ministr během slyšení před Výborem pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů na otázku republikánského kongresmana Mikea Turnera, zda existuje plán na invazi do Grónska.

Na následující Turnerovu poznámku, zda Hegseth právě nepotvrdil plán případné vojenské invaze Grónska, ministr odvětil, že USA se těší „na spolupráci s Grónskem, abychom zajistili jeho zabezpečení před jakýmikoliv potenciálními hrozbami“.

Šéf Pentagonu během slyšení několikrát zopakoval, že úkolem jeho ministerstva je mít plány pro všechny eventuality. „Jakákoliv možnost, máme to,“ řekl na otázku demokratického kongresmana Adama Smitha, zda tyto plány znamenají v zásadě i invazi do Dánska.

„Máme budovu plnou plánovačů a jsme připraveni dát doporučení, kdykoli to bude potřeba,“ dodal ministr.

Není neobvyklé, že Pentagon vypracovává pohotovostní plány pro konflikty, které nevznikly, podotýká portál CBS News. Podle něj se zdá, že Hegseth potvrdil, že tak je tomu i v případě Grónska, čímž překvapil přítomné zákonodárce.

Trump od svého nástupu do úřadu koketuje s myšlenkou získaní Grónska do područí USA. Nevyloučil ani možnost, že by tak učinily silou. Tvrdí, že největší ostrov světa bohatý na nerostné suroviny je důležitý pro bezpečnost USA.

Prezidentova snaha vzbudila odpor Dánska, jehož je Grónsko autonomní součástí. I Gróňané mu vzkazují, že jejich země není „na prodej“.

Dánský parlament nicméně ve středu schválil možnost vzniku amerických vojenských základen na území Dánska. Kritici tvrdí, že krok znamená odevzdání dánské suverenity Spojeným státům. Nový zákon rozšiřuje vojenskou dohodu, kterou Kodaň podepsala s administrativou předchozího amerického prezidenta Joea Bidena a která americkým vojákům umožňuje široký přístup na letecké základny v Dánsku.

Dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen dánské poslance ujistil, že Dánsko bude moci dohodu s USA ukončit, pokud se Washington pokusí anektovat Grónsko nebo jeho část.