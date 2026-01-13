Senátor, kterého chce Hegseth degradovat, vrací úder. Žaluje Pentagon

Autor: ,
  10:10aktualizováno  10:10
Americký demokratický senátor Mark Kelly zažaloval ministerstvo obrany kvůli tomu, že se ho vláda republikánského prezidenta Donalda Trumpa snaží potrestat za jeho varování před nezákonnými rozkazy. Ministr obrany Pete Hegseth oznámil, že chce Kellyho degradovat z hodnosti kapitána námořnictva ve výslužbě kvůli tomu, že nabádal americké vojáky, aby odmítli uposlechnout nelegální rozkazy.
Arizonský senátor Mark Kelly (4. června 2024)

Arizonský senátor Mark Kelly (4. června 2024) | foto: Profimedia.cz

Americký ministr obrany Pete Hegseth v Santo Domingu (26. listopadu 2025)
Americký ministr obrany Pete Hegseth, šéf CIA John Ratcliffe a prezident Donald...
Prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth během zasedání kabinetu v...
Americký ministr války Pete Hegseth hovoří s vysokými vojenskými vůdci na...
8 fotografií

Hegseth minulý týden sestavil formální vytýkací dopis v rámci Kellyho vojenské dokumentace. Dopis, ve kterém ministr kritizuje bývalého pilota amerického námořnictva za účast ve videu, jež vyzvalo vojáky k neplněné nezákonných rozkazů, má sice podle AP jen malé okamžité dopady, ale stalo se nezbytným procesním krokem k možné budoucí degradaci. Kelly by tak přišel nejen o hodnost, ale také o značnou část výsluh.

Kelly požádal federální soud ve Washingtonu, aby za nezákonné a protiústavní označil vytýkací dopis, možné degradační řízení či jiné tresty proti jeho osobě. Odvolává se při tom na ústavou zaručené právo svobody projevu, obzvláště pak pro zákonodárce hovořící ve prospěch veřejného zájmu.

Spolu s Kellym na videu zveřejněném loni v listopadu vystoupili i další demokratičtí zákonodárci. Všichni zúčastnění tvrdí, že pouze zopakovali znění zákona. Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer označil na síti X Hegsethovy kroky proti Kellymu za odporný čin politické odplaty.

Demokratičtí zákonodárci už dříve opakovaně upozorňovali na to, že Trumpova vláda podle nich porušuje právo, když nařizuje zabíjet v jihoamerických vodách osoby pokládané za pašeráky drog. Pentagon uvedl, že podobné údery proti lodím považuje za legální a oprávněné.

Trump dříve v reakci na video obvinil Kellyho a další zákonodárce z pokusu o podněcování ke vzpouře a doplnil, že podobný čin se trestá smrtí.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.