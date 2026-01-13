Senátor, kterého chce Hegseth degradovat, vrací úder. Žaluje Pentagon

Hegseth minulý týden sestavil formální vytýkací dopis v rámci Kellyho vojenské dokumentace. Dopis, ve kterém ministr kritizuje bývalého pilota amerického námořnictva za účast ve videu, jež vyzvalo vojáky k neplněné nezákonných rozkazů, má sice podle AP jen malé okamžité dopady, ale stalo se nezbytným procesním krokem k možné budoucí degradaci. Kelly by tak přišel nejen o hodnost, ale také o značnou část výsluh.
Kelly požádal federální soud ve Washingtonu, aby za nezákonné a protiústavní označil vytýkací dopis, možné degradační řízení či jiné tresty proti jeho osobě. Odvolává se při tom na ústavou zaručené právo svobody projevu, obzvláště pak pro zákonodárce hovořící ve prospěch veřejného zájmu.
Spolu s Kellym na videu zveřejněném loni v listopadu vystoupili i další demokratičtí zákonodárci. Všichni zúčastnění tvrdí, že pouze zopakovali znění zákona. Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer označil na síti X Hegsethovy kroky proti Kellymu za odporný čin politické odplaty.
Demokratičtí zákonodárci už dříve opakovaně upozorňovali na to, že Trumpova vláda podle nich porušuje právo, když nařizuje zabíjet v jihoamerických vodách osoby pokládané za pašeráky drog. Pentagon uvedl, že podobné údery proti lodím považuje za legální a oprávněné.
Trump dříve v reakci na video obvinil Kellyho a další zákonodárce z pokusu o podněcování ke vzpouře a doplnil, že podobný čin se trestá smrtí.