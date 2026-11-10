Politické divadlo, pomáhá to nepřátelům, kritizuje Hegseth návrh impeachmentu

Republikánský kongresman Thomas Massie v pondělí ve Sněmovně reprezentantů představil návrh na impeachment, neboli ústavní žalobu, na Hegsetha.
„To, o co se snaží jeden nespokojený a poražený kongresman, není dohled ani vyvozování odpovědnosti. Je to politická show, osobní manifest poháněný egem a záští,“ prohlásil ministr před novináři.
Podle Hegsetha jsou rezoluce o ústavní žalobě na jeho osobu pro Kongres ztrátou času. Ministr obrany, který uspořádal tiskovou konferenci v Pentagonu poprvé za posledních šest měsíců, také prohlásil, že žádný americký ministr obrany za 250 let existence USA nečelil ústavní žalobě za „provedení zákonných vojenských operací“. Hegseth označil všechny vojenské operace zahájené nynější administrativou za legální, přičemž zmínil Venezuelu a Írán.
„Všechno to byly zákonné operace, nařízené vrchním velitelem a poté mnou, oznámené Kongresu a provedené americkými vojáky, kteří plnili svou povinnost,“ uvedl Hegseth s tím, že nešlo o zločin, nýbrž o „dobře odvedenou práci“.
Hegseth označil Trumpovo rozhodnutí udeřit na Írán za správné s tím, že to bylo nutné pro bezpečnost USA. Ministr také prohlásil, že Spojené státy fakticky válku nezačaly, ale že ji před 47 lety, tedy po ustavení íránské islámské republiky, zahájil Teherán.
Americký zákon o válečných pravomocech z roku 1973 přitom vyžaduje, aby prezident informoval Kongres do 48 hodin od zahájení nepřátelských akcí a aby vojenské akce zahájené bez souhlasu Kongresu byly ukončeny do 60 dnů. Trumpova administrativa tvrdila, že dočasné příměří spouští lhůtu znovu, tato interpretace ale nemá podle právních expertů oporu v praxi.
Trump zároveň opakovaně hovořil o obnovování a pozastavování úderů, přičemž v pondělí prohlásil, že konflikt je fakticky u konce, jelikož íránská armáda byla zdecimována a USA nyní udržují stávající stav. Spojené státy přitom v uplynulém půlroce prováděly přerušované operace proti Íránu stejně jako údery na lodě údajně pašující drogy v Latinské Americe.
Zákonodárce z Kentucky Massie na půdě Sněmovny reprezentantů, která v pondělí zasedala poprvé od voleb, přečetl obvinění vůči Hegsethovi. Týkají se zejména války s Íránem, ale zároveň odkazují i na jeho roli ve vojenských operacích USA ve Venezuele a v Jemenu.
Hegseth uvedl, že Massieho kritika není důvodem k ústavní žalobě. Jedná se podle něj o „politické neshody, nikoli závažné zločiny, přestupky, zradu, úplatkářství ani jiné přečiny, které měli zakladatelé země na mysli při formulování ustanovení o impeachmentu“.
Massie, který je rovněž kritikem amerického prezidenta Donalda Trumpa a jehož funkční období skončí po prohraných volbách v lednu, podání rezoluce avizoval. Lídr demokratů ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries předtím oznámil, že rezoluci podporuje.
I kdyby Sněmovna reprezentantů odhlasovala ústavní žalobu na Hegsetha, jeho odvolání z funkce je nepravděpodobné. K tomu by totiž byla zapotřebí podpora dvou třetin Senátu.