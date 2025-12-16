Nelegálně dodával ketamin hvězdě z Přátel. Odpyká si domácí vězení, rozhodl soud

  23:25aktualizováno  23:25
Soud ve Spojených státech v úterý uložil osmiměsíční domácí vězení lékaři Marku Chavezovi, který se v případu smrti známého herce Matthewa Perryho přiznal k nelegální distribuci ketaminu. Před dvěma týdny soud poslal na 2,5 roku do vězení lékaře Salvadora Plasenciu, který se předtím přiznal, že Perrymu ketamin v týdnech před jeho smrtí prodal.
Lékař Mark Chavez, jeden z obviněných v kauze smrti herce Matthewa Perryho. (2. října 2024) | foto: AP

Chavez před verdiktem prohlásil, že nedávno ztratil milovanou osobu, takže rozumí zármutku, který Perryho skon u jeho blízkých vyvolal. „Chci jen říct, že jsem v srdci s Perryho rodinou,“ řekl Chavez.

Chavez podle obžaloby získal ketamin, který si od něj následně převzal doktor Plasencia. Ten ho pak prodal Perrymu.

Perry užíval ketamin legálně v rámci léčby deprese. Tuto látku si však sháněl i nad rámec terapie. Podle vyšetřovatelů právě nadměrné požití ketaminu způsobilo hercovo úmrtí v říjnu roku 2023.

Silné účinky anestetika, jakož i onemocnění tepen a užívání dalších léků podle úřadů způsobily, že herec ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu.

Podle vyšetřovatelů měl Plasencia klíčovou roli v nelegálních dodávkách ketaminu pro Perryho, ačkoliv mu nepodal dávku, která nakonec vedla k hercově úmrtí.

Chavez se podílel na distribuci, za což mu hrozilo až deset let vězení. Při vyšetřování však spolupracoval, proto se očekával výrazně mírnější trest.

Perry si získal srdce diváků po celém světě jako představitel sarkastického a zároveň nejistého Chandlera Binga, kterého v deseti sériích Přátel ztvárnil ve všech více než 230 epizodách.

Americko-kanadský herec si zahrál také v seriálu Západní křídlo nebo v řadě filmů, naposledy se před kamerou objevil v roce 2017.

