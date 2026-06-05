Hindenburgův násep měří 11,3 kilometru a spojuje severomořský ostrov Sylt s německou částí Jutského poloostrova. Zprovozněn byl v červnu 1927 a slavnostní ceremonie se zúčastnil i tehdejší prezident Německa von Hindenburg. Ačkoli násep nikdy oficiálně pojmenován nebyl, říká se mu už téměř 100 let Hindenburgův.
Generál von Hindenburg byl prezidentem Německé říše v letech 1925 až 1934. Byl to právě on, kdo jmenoval v roce 1933 Hitlera kancléřem. V mnoha německých městech byly ulice pojmenované po tomto prezidentovi přejmenované, často se kolem toho vedly kontroverzní debaty. Nejinak tomu bylo i v případě železničního náspu mezi Syltem a pevninou.
Na změně názvu se nakonec obec Sylt s dalšími aktéry dohodla. Nový název by se měl začít používat od 1. června příštího roku, tedy od výročí 100 let od otevření náspu. Oficiálně se přitom násep nijak nejmenuje, nikde v jeho okolí není ani žádná cedule s Hindenburgovým jménem.
Železničáři v Německu tradičně dávají jména jen tunelům. Hindenburgovo jméno se ale pro násep běžně používá. Obec Sylt chce začít nový název od příštího roku používat aspoň neoficiálně. Ostrov, který je oblíbeným útočištěm majetných Němců i nudistů, tak čeká minimálně symbolické změna.