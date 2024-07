Totální destrukce. Hurikán Beryl smetl ostrov, na Jamajce zakázali vycházení

Bouře Beryl v uplynulých dnech rychle zesílila na hurikán páté, tedy nejvyšší, kategorie na americké škále. Energii čerpá z rekordně teplých vod v dané části Atlantiku. Ve středu ráno hurikán provázel vítr o rychlosti až 230 kilometrů za hodinu, uvádí americké Národní středisko pro hurikány (NHC).

Na Jamajce má udeřit kolem středečního poledne (19:00 SELČ). Lidé na ostrově kvůli tomu přibíjeli prkna na svá okna, vytahovali z moře své čluny a preventivně rozebírali billboardy. Úřady už před příchodem bouře prohlásily celý ostrov za zónu zasaženou živelní pohromou, od šesti hodin ráno do šesté večer platí na celém území zákaz vycházení.

„Vyzýváme všechny Jamajčany, aby uposlechli výzvy k evakuaci, pokud a až budou vydány,“ uvedl premiér Andrew Holness. Zároveň vzkázal lidem žijícím v nízko položených oblastech, aby se přesunuli do vyšších poloh nebo do úkrytů, i když na ně v současné době není vydáno oznámení o evakuaci. Výzva se týká též obyvatel v oblastech, které jsou historicky náchylné k záplavám a sesuvům půdy, případně lidí, co žijí na břehu řeky či rokle.

V hlavním městě Kingstonu úřady vypnuly elektřinu. Jamajský ministr pro místní samosprávu a komunitní rozvoj Desmond McKenzie uvedl, že země je na hurikán Beryl dobře připravena, aktivováno bylo více než 870 krytů a záchranné služby jsou připraveny reagovat. Varoval však, že „příštích 48 hodin bude pro zemi výmluvných“. Podle něj bude Beryl první velký hurikán v zemi za posledních 40 let.

Ostrov bezdomovců

Beryl se předtím přehnala přes Carriacou, který se v pondělí stal první přímo zasaženou pevninou. Tam – i na dalších ostrovech v jihovýchodním Karibiku – zdevastovala celé komunity. Ve Venezuele a v ostrovních státech Grenada a Svatý Vincenc a Grenadiny zabila nejméně šest lidí.

Grenadský premiér Dickon Mitchell označil zkázu za „nepředstavitelnou a „totální“. Na Carriacou podle něj hurikán poškodil nebo zničil asi 98 procent budov, včetně nemocnice či letiště. Neušetřil ani místní plodiny. „“Na ostrově Carriacou nezůstala doslova žádná vegetace, mangovníky jsou zcela zničené,“ uvedl Mitchell.

„Doslova celý ostrov je bezdomovecký. Nezůstaly tu téměř žádné budovy,“ popisuje masivní poničení domovů na ostrově Union Island, který je součástí Svatého Vincenta a Grenadin obyvatelka Katrina Coyová. Jiný obyvatel Jeremie Tronet řekl stanici BBC, že Beryl zničila vše, co budoval patnáct let. Popsal ji jako „nejhorší hurikán“, který kdy ostrov zasáhl.

Meteorologové předpovídají, že během středy i v následujících dnech bude Beryl slábnout, stále ale zůstane hurikánem. Po Jamajce pravděpodobně v menší míře zasáhne Kajmanské ostrovy a poté má postupovat k mexickému poloostrovu Yucatán.

Beryl je první bouří, která takto brzy v atlantické hurikánové sezoně dosáhla nejvyšší intenzity na americké stupnici. Experti vývoj spojují s klimatickými změnami, které způsobuje spalování fosilních paliv. Tyto změny oteplují vodu v Atlantiku, a zvyšují tak riziko vzniku silných bouří, uvádí klimatologové.

„Klimatická krize tlačí katastrofy do nových, rekordních výšin,“ komentoval aktuální hurikán výkonný tajemník OSN pro změny klimatu Simon Stiell. „Řešení jsou zjevná: Potřebujeme mnohem odvážnější klimatické kroky. Hned,“ uvedl na síti X.