Peking Čína nadále bojuje s nejhoršími záplavami za posledních několik desítek let a nedá se očekávat, že by se situace brzy uklidnila. Setrvalé deště soustavně zvyšují hladiny většiny řek a do toho se země stále vzpamatovává z pandemie koronaviru.

Nejhůře jsou na tom podle dostupných informací provincie Chu-pej, Chu-nan a Ťiang-si. Právě na území první jmenované se nachází největší přehrada na světě - Tři soutěsky, která vodu zatím nadále zadržuje. Hladina ale i zde rychle stoupá.

Čínský boj se stoupající vodou vkročil podle serveru South China Morning Post do klíčového bodu. Silné deště totiž v posledních dnech výrazně zvedly hladiny mnoha klíčových toků včetně horní části toho nejdelšího na eurasijském kontinentu Jang-c’-ťiang. Pro další dny navíc není předpověď počasí příznivá, přes Čínu (a další země zasažené povodněmi) by se měly přehnat další silné srážky. HUDEMA: Konec diskuse. Zákaz vstupu čínských komunistů do USA je špatně Průtok největší přehrady na světě zvané Tři soutěsky, která se nachází právě na řece Jang-c’-ťiang se v sobotu ráno místního času pohyboval okolo 61 000 metrů krychlových za sekundu. Kvůli zvýšenému průtoku se hladina přehrady zvedla na 160 metrů, uvedlo podle SCMP čínské ministerstvo vodních zdrojů. Přehrada Tři soutěsky musela otevřít výpustě, předpověď pro další dny není příznivá. Podle dostupných informací se hladina vody v přehradě zvedla za posledních deset dnů o více než 12 metrů a přibližuje se k maximální úrovni hladiny v přehradě. Ta je totiž navržená na zadržení vody při hladině maximálně 175 metrů, uvedlo ministerstvo.

S tím, že budou následující dny klíčové, souhlasí i čínský prezident Si Ťin-pching, který uvedl, že nejtěžší deště se dají očekávat na přelomu července a srpna v centrální a severní Číně. Hladina vody v přehradě Tři soutěsky na nejdelší čínské řece povážlivě stoupá. A právě v centrální Číně se nachází jedna z nejvíce koronavirem zasažených provincií - Chu-pej s hlavním městem Wu-chan. Úřady podle obyvatel města Wu-chan hrubě podcenily vytrvalé deště, problémem jsou podle místních také média, která o blížícím se nebezpečí neinformovala včas a dostatečně.

Stále nemluvíme jedním hlasem, tepe německá ministryně Evropany za komunikaci s Čínou. Roli sehrál i covid Celkem bylo podle SCMP zasaženo jen v posledních týdnech více než dvacet milionů lidí v 24 provinciích, v obodbí od začátku června se pak podle CNN jedná dokonce o více než 38 milionů zasažených lidí. Do soboty zemřelo 24 lidí a více než 1,7 milionu obyvatel muselo podle čínské vlády opustit své domovy. Škody se zatím vyšplhaly podle dostupných informací na zhruba 50 miliard jüanů, tedy více než 165 miliard korun. Prezident Si Ťin-pching varoval před rizikem, kterým hrozí i druhý největší tok v Číně, takzvaná Žlutá řeka. Před velkou vodou navíc úřady varují i na východě země. Server BBC upozornil, že vylitím hrozí i řeka Chuaj-che, která protéká provinciemi ve východní oblasti Číny včetně několika mnohamilionových měst.

Úřady uvádějí, že v desítce nádrží na toku řeky Chuaj-che stoupla hladina až o 6,85 metru a vytrvalé deště budou tuto úroveň ještě zvedat. Server BBC upozornil, že Čína je sice na déšť v letních měsících zvyklá, záplavy by ale v tuto mohly silně narušit boj s koronavirem a jeho dopady. Problémem je například výroba osobních ochranných pomůcek, která může být povodněmi na některých místech výrazně omezena. Jedním z nejvíce zasažených oblastí je například milionové město Xintao, které se nachází u zmiňovaného Wu-chanu. Zde se vyrábí zhruba třetina veškeré čínské produkce netkaných textilií, tedy materiálu, který je používán právě ta je používána při výrobě ochranných prostředků. Dopady povodní už pocítil například potravinářský trh, který byl výrazně zasažen už předchozí krizí spojenou s pandemií koronaviru. Ceny potravin se za červen zvedly podle serveru CNBC o více než jedenáct procent v porovnání se stejným obdobím za loňský rok. Jen od 5. července pak stouply ceny zemědělských produktů o zhruba 1,2 procenta. Největší problém povodně mohly způsobit u prodeje vepřového masa, kterého je v Číně nedostatek kvůli nedávnému africkému moru prasat a také kvůli zákazu dovozu masa ze zahraničí kvůli obavám z nové vlny pandemie.