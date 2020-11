S Harrisovou slaví i Black Lives Matter. Nová viceprezidentka proslula ‚grilováním‘ svědků nebo tancem v dešti

Washington Spojené státy zažívají se zvolením nové viceprezidentky Kamaly Harrisové mnohá „poprvé“. Harrisová je první žena v podobné funkci, dokonce i první Afroameričanka. V kampani se prezentovala jako milovnice hudby, vaření a bot Converse, na sociálních sítích proslula svým tancem v dešti. Harrisová je však především pragmatickou právničkou, která celou svou kariéru bojuje za ty, jak sama říká, „nejvíce zranitelné“. V tomto úsilí hodlá pokračovat po boku prezidenta Joe Bidena v Bílém domě.

Šestapadesátiletá Kamala Harrisová je rodačka z kalifornského Oaklandu, bývalá senátorka a státní zástupkyně, dcera rozvedených imigrantů z Jamajky a Indie. K politice má blízko již od dětství, oba její rodiče se v 60. letech zapojovali do hnutí za občanská práva. O její výchovu se starala především matka. „Snažila se je (Kamalu a její sestru) vychovávat jako silné černošské ženy, přestože má indické kořeny,“ popsala pro CNN kamarádka Harrisové Stacey Johnson Batisteová.

Nová viceprezidentka studovala ekonomii a práva na historicky první afroamerické Howardově univerzitě, ta Harrisovou podle jejích slov formovala nejvíce. „Naučilo mě to, že dokážete cokoliv,“ komentovala své studium při projevu k absolventům v roce 2017. Bývalá senátorka se pohybovala i v jiném prostředí, titul práv získala na Kalifornské univerzitě a chvíli učila v Kanadě. Její kulturní diverzita jí v současné americké společnosti zajišťuje silný hlas. „Jsem to, co jsem a jsem s tím spokojená,“ říká hrdá Harrisová podle BBC.

Úspěšná právnička

Jako právnička se následně zaměřovala především na problémy žen, ať už šlo o domácí násilí nebo nucenou prostituci a obranu menšin. „Mojí povinností státní zástupkyně je zajistit ochranu těm nejvíce zranitelným,“ uvedla Harrisová podle CNN. Mezi lety 2004 a 2010 byla okresní zástupkyní v San Franciscu, ve letech 2011 až 2017 ministryní spravedlnosti Kalifornie, v obou funkcích byla historicky první afroamerickou ženou.

Proslula svým nekompromisním přístupem a progresivními názory. Velkou kauzou její kariéry je případ z roku 2007. Harrisová podle CNN odmítla nařídit trest smrti černochovi Davidu Hillovi, který zastřelil policejního důstojníka Isaaca Espinozu. Musela jít proti jednak obrovskému mediálnímu a veřejnému tlaku, ale dokonce i proti soudnímu precedentu. Bývalá státní zástupkyně si trvala na svém dlouhodobém postoji k trestu smrti. Kontroverzní bylo i její rozhodnutí, které odmítlo zakázat manželství homosexuálů, a šlo tak proti tehdejším zákonům.

V roli ministryně mimo to zaznamenala masivní úspěch, jelikož se jí podařilo dospět k mimosoudnímu vyrovnání s pěti velkými bankami po hospodářské krizi roku 2008. Tehdy měly tisíce lidí v Kalifornii přijít o domovy kvůli neschopnosti splácet hypotéky. Harrisové se podařilo vyjednat úlevu od bank ve výši 12 miliard dolarů.

V roce 2017 úspěšně kandidovala do Senátu, hlavními tématy kampaně byly imigrační a trestněprávní reformy, zvyšování minimální mzdy, ochrana práv žen a menšin. Harrisová se v Senátu příliš nepodílela na tvorbě zákonů, ale především vedla slyšení a rozpravy. Byla známa tvrdým kladením otázek, které připomínalo její časy státního zástupce. Říká se, že svědky vždy doslova „grilovala“.

Největší pozornost upoutaly Harrisovou vedené výslechy Trumpovy vlády, především ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, který svědčil v případě ruského vměšování se do amerických prezidentských voleb v roce 2016 a později z funkce rezignoval.

Myšlenky na Bílý dům

Po dvou letech v Senátu se Harrisová rozhodla kandidovat na prezidentku Spojených států. Bývalá senátorka se ve své politické kariéře nesoustředila tolik na ekonomická, či zahraničně politická témata, ale její agenda se dá chápat jako plynulé navázání na její právní praxi. V kampani opět zdůrazňovala práva žen, menšin, imigrantů či například občanů s nízkými platy. Její program podle ní vystihují čtyři slova: „Kamala Harrisová pro lidi,“ uvádí CNN.

Harrisová podle BBC oscilovala mezi progresivním, levicových křídlem demokratů a umírněnou, středovou odnoží strany. V primárkách se jí nakonec nepodařilo dostatečně zaujmout ani jedny – progresivisté ji osočovali, že není dostatečně progresivní; centristé, že je progresivní až moc. Mimo to měla problémy s financováním kampaně a bývala kritizovaná za to, že její program není dostatečně široký. Z klání odstoupila v loňském prosinci. Dále se stala vůdčí osobností boje za reformy po červnové smrti George Floyda a silným hlasem hnutí Black Lives Matter.

Harrisová s Bidenem měla v primárkách několik vyostřených sporů. Viceprezidentka na svého kolegu útočila za jeho dávnou spolupráci se dvěma senátory zastávajícími segregační názory. „Byla zde jedna malá holčička v Kalifornii, která jezdila autobusem do školy každý den, byla jsem to já,“ řekla Harrisová Bidenovi s kamennou tváří v debatě, čímž poukazovala na segregační pravidla školní dopravy, ve kterých měl Biden prsty.

Rozcházeli se i v tématu zdravotního pojištění. Jejich vztahy se však urovnaly a Biden si ji vybral jako kandidátku na viceprezidentku, podle BBC z taktických důvodů. Byla mezi nimi však i osobní sympatie.

Během kampaně viceprezidentka pokračovala v jejích celoživotních tématech. To se od ní dá očekávat i během výkonu mandátu. Ve vítězném projevu mluvila Harrisová o její matce a generacích žen všech ras, které dláždily cestu až k tomuto momentu – historickému milníku. „Jsem první žena v této funkci, jistě ne poslední,“ řekla druhá nejdůležitější osoba americké politiky. „Každá malá holčička, která se dnes dívá, vidí, že tohle je země možností,“ dodala bývalá ministryně. Zdůraznila roly Afroameričanek, které jsou podle ní „často přehlíženy, ale ve skutečnosti jsou páteří naší demokracie,“ uvádí CNN.

Kamala Harris is dancing in the Florida rain. pic.twitter.com/z2lxKMJ89e — The Recount (@therecount) October 19, 2020

Harrisová má podle serveru Politico symbolickou důležitost, jelikož jde o první ženu a osobu tmavé pleti ve funkci. Postava Harrisové představuje podle Guardianu průlom genderových a rasových bariér, které v USA dodnes byly. Mimo to má však Harrisová mnohé konkrétní plány, které mohou změnit tvář Ameriky. „Kamala Harris bude inspirovat celé generace nových lídrů jen tím, kdo je, avšak může dělat mnohem více než jen to,“ píše advokátka Anne Marie Slaugter pro Politico.

Podle odborníků by Harrisová mohla být umírněným hlasem hnutí Black Lives Matter. Je schopná proměnit symbolická gesta v konkrétní změny, zasadit se o reformy, které jdou naproti rovnosti ras a pohlaví, a tím dokončit své celoživotní úsilí. „Byla jsem vychována tak, že když vidíte problém, nestěžujete si na něj, ale jdete a něco s tím uděláte,“ uvedla Harrisová podle ABC News. Nyní má šanci tato slova přenést v činy.