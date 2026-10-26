„Stěží tam můžeme nechat stát ruinu,“ řekl bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. Budova je ve vlastnictví spolkové země.
Úřady škody odhadují na miliony eur. Budova byla z větší části zničena, téměř celá vyhořela. Policie zadržela muže, jehož převezla do psychiatrické léčebny. Podezřelý, který žije v Berlíně, zašel na policii několik dní před požárem, aby se přiznal k útoku lahví od piva na jiného muže během mikulášského běžeckého závodu.
Policejní ředitelství Horního Bavorska uvádí, že tvrzení muže prověřuje. K činu údajně došlo v roce 2013, a je tudíž promlčený.
O přiznání poprvé informoval bulvární deník Bild. Uvedl též, že u muže se našly věci související s protifašistickým hnutím Antifa. Policejní ředitelství zprávu nepotvrdilo s tím, že musí věci prověřit. Politický motiv činu ale nevyloučilo.
Požár vypukl v noci na sobotu, hasičský zásah skončil v neděli. Na místě zasahovalo na 200 lidí. Likvidaci požáru komplikovala odlehlá poloha objektu ve výšce 1834 metrů nad mořem i fakt, že do bezprostředního okolí budovy bylo možné vstupovat pouze s dýchacími přístroji.
Kehlsteinhaus na stejnojmenné hoře byl dokončen v roce 1938 v době nacistického režimu. Nacházel se v uzavřeném areálu u obce Obersalzberg, kde mělo nacistické vedení své rezidence a vládní zázemí.
Objekt měl původně sloužit jako reprezentativní místo pro politická setkání mimo dosah veřejnosti. Hitler tam přijímal diplomaty a další zahraniční hosty, častěji však budovu využívali představitelé nacistického režimu k odpočinku a soukromým oslavám. Hitler tam také pobýval se svou partnerkou Evou Braunovou. Raději ale využíval svou nedalekou rezidenci Berghof.
Od roku 1952 fungoval Kehlsteinhaus jako horská restaurace a nacházela se v něm také expozice věnovaná historii budovy. Podle webových stránek organizace Bergerlebnis Berchtesgaden měla být letos restaurace pro návštěvníky otevřena do 8. listopadu.