Zabití člena Hizballáhu bude mít dohru. Hnutí se chce mstít

  21:27aktualizováno  21:27
Hizballáh má právo pomstít smrt svého člena Hajsama Alího Tabatabáího, který zahynul v neděli při izraelském útoku, řekl v pátek podle agentur vůdce tohoto libanonského hnutí Naím Kásim ve svém projevu. Tabatabáí působil jako šéf štábu hnutí a byl považován za druhého nejvyššího vůdce skupiny.
Bojovníci Hizballáhu nesou rakve pěti spolubojovníků zabitých při izraelských...

Bojovníci Hizballáhu nesou rakve pěti spolubojovníků zabitých při izraelských útocích v libanonském městě Nabatieh. (2. listopadu 2025)

Lidé se shromažďují na ulici po izraelském úderu v libanonském Bejrútu, který...
Následky izraelského úderu v libanonském Bejrútu, který cílil na člena...
Následky izraelského úderu v libanonském Bejrútu, který cílil na člena...
Lidé se shromažďují na ulici po izraelském úderu v libanonském Bejrútu, který...
10 fotografií

„Máme právo reagovat a rozhodneme se, kdy tak učiníme,“ řekl podle agentury AFP Kásim. Zabití Tabatabáího označil vůdce hnutí za zjevný útok ze strany Izraele.

Kásim také podle agentury Reuters doufá, že návštěva papeže Lva XIV. přiměje Izrael, aby s útoky na Libanon přestal. Papež má zemi navštívit v neděli, mimo jiné se setká s prezidentem Josephem Aúnem.

Před rokem uzavřel Izrael a Hizballáh příměří, které mezi nimi ukončilo dlouholetý konflikt.

Ten se vyostřil 8. října 2023, kdy Hizballáh začal ostřelovat sever Izraele ve snaze podpořit teroristické hnutí Hamás, jehož ozbrojenci den předtím zaútočili na jih Izraele. Izraelská armáda ostřelování přes hranici opětovala.

Od té doby ale izraelská armáda nesčetněkrát klid zbraní porušila, tvrdí řada světových organizací. Zvláště v posledních týdnech zintenzivnil Izrael útoky na Hizballáh a tvrdí, že skupina porušuje rok trvající příměří. Hizballáh ale tvrdí, že jeho členové příměří dodržují.

