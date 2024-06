Hizballáh ve válce přemůže izraelskou Železnou kopuli, strachují se USA

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

„Odhadujeme, že přinejmenším některé baterie Železné kopule budou přetíženy,“ cituje stanice CNN jednoho výše postaveného činitelů Bidenovy administrativy. I další dva zdroje potvrdily znepokojení Američanů z toho, že Hizballáh by mohl využít svůj obsáhlý arzenál raket a dronů, aby přehltil izraelskou protivzdušnou obranu.

Izraelci obavy sdílejí. Američanům údajně sdělili, že plánují přesunout své zdroje z jižní Gazy do severního Izraele, aby se připravili na možnou ofenzivu proti Hizballáhu. Předpokládají, že teroristická skupina v případě rozsáhlého útoku použije přesně mířené střely, které představují výzvu pro izraelskou obranu.

Izraelská armáda odhaduje, že Hizballáh má přibližně 150 tisíc raket, včetně tisíců těch s přesným naváděním. Skupina dostává svou munici od Íránu, hlavního geopolitického protivníka Izraele na Blízkém východě.

Silné znepokojení ale vzbuzují i drony Hizballáhu. Na začátku tohoto měsíce hnutí ukázalo video, jež údajně zachycuje útok dronu na baterii Železné kopule umístěnou na základně v severním Izraeli. Izraelské obranné síly uvedly, že si nejsou vědomy žádného poškození systému, podle izraelského tisku to však byl první zdokumentovaný případ úspěšného zásahu Iron Dome. Podle CNN Izraelci neveřejně sdělili Američanům, že byli překvapení sofistikovaností úderu.

Hizballáh v úterý zveřejnil záběry vojenských základen, přístavu Haifa a další kritické vojenské infrastruktury včetně baterií Železné kopule v severním Izraeli pořízené bezpilotním letounem, který údajně nebyl odhalen a vrátil se do Libanonu. Podle listu The Washington Post tak skupina ukázala své dronové kapacity.

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

„To, co jsme včera zveřejnili, je jen malá část z mnoha hodin, které byly natočeny v Haifě,“ varoval ve středečním projevu vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh. „Před našimi raketami a bezpilotními letouny nebude žádné místo bezpečné.“

Náčelník izraelského generálního štábu Herzi Halevi uvedl, že Izraelci si jsou dronových schopností Hizballáhu „vědomi“. Řekl, že armáda připravuje možnosti, jakým těmto hrozbám čelit. Po zveřejnění záběrů izraelská armáda schválila operační plány pro ofenzivu v Libanonu.

Podle izraelského ministra zahraničí Jisraela Katze rozhodnutí o totální válce s Hizballáhem přijde brzy. „V totální válce bude Hizballáh zničen a Libanon bude těžce poražen,“ varoval.

Po začátku války mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás 8. října začaly mezi Izraelem a Hizballáhem ozbrojené střety. Na izraelské straně kvůli nim zahynulo 15 vojáků a 11 civilistů, v Libanonu je obětí 478, z toho 93 civilistů.

V poslední době začala být situace výrazně napjatější poté, co Izrael zabil vysoce postaveného velitele Hizballáhu Táliba Samího Abdalláha. Hnutí reagovalo posláním raket a dronů na devět vojenských izraelských objektů.

Západ se obává, že by střety mezi Izraelem a Hizballáhem mohly přerůst v úplnou válku a vyvolat širší konflikt na Blízkém východě, do něhož by se zapojil i Írán. Ten v dubnu v odvetě vůči izraelskému úderu na íránský konzulát v Damašku vyslal na Izrael desítky bezpilotních letounů a také rakety.

Izraelská obrana většinu íránských úderů zachytila za pomoci USA, Británie a Jordánska. I když útok selhal, vyvolal nepříjemné otázky, zda by izraelská obrana dokázala udržet vojáky a civilisty v bezpečí v případě kontinuální íránské kampaně.