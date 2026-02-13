V celém Baltském moři začátkem tohoto měsíce „chybělo“ okolo 275 miliard tun vody, uvádí gazeta.pl. Odborníci ale ujišťují, že voda nezmizela, že jen byla z Baltského moře vytlačena. Klíčovou roli v tom sehrálo počasí.
Od začátku ledna se nad regionem udržovala oblast vysokého tlaku vzduchu bez aktivních atmosférických front. Převládal východní vítr, který přes Dánské úžiny hnal vodu z Baltu směrem do Severního moře. Za současný nízký stav hladiny Baltského moře tak nemůže nedostatek srážek nebo to, že by do něj řekami přitékalo málo vody.
Gazeta.pl píše, že tento stav znamená komplikace v námořní plavbě, kdy je potřeba opatrněji plánovat trasy lodí. Nízké stavy vody jsou také v přístavech u ústí řek a někde jsou odkryté jindy zatopené části dna.
Baltské moře je největší plochou s brakickou vodou, v níž je koncentrace soli vyšší než ve sladké vodě a nižší než v mořské vodě. V jeho hlubokých částech často panuje nedostatek kyslíku a podle vědců si by současná situace mohla mít i pozitivní efekty. Pokud se situace v počasí změní a do Baltu se dostane chladná, slaná a dobře okysličená voda, může to podmínky zlepšit.