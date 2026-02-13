Hladina Baltského moře je nejníže od začátku měření. Vědci mají vysvětlení

  11:10aktualizováno  11:10
Hladina Baltského moře klesla na nejnižší úroveň od začátku měření před 140 lety a je 67 centimetrů pod dlouhodobým normálem, píše portál gazeta.pl. Vědci z Polské akademie věd (PAN) vysvětlují, že příčinou tohoto jevu jsou tlak a vítr.
Baltské moře (ilustrační foto)

Baltské moře (ilustrační foto) | foto: Profimedia.cz

V celém Baltském moři začátkem tohoto měsíce „chybělo“ okolo 275 miliard tun vody, uvádí gazeta.pl. Odborníci ale ujišťují, že voda nezmizela, že jen byla z Baltského moře vytlačena. Klíčovou roli v tom sehrálo počasí.

Od začátku ledna se nad regionem udržovala oblast vysokého tlaku vzduchu bez aktivních atmosférických front. Převládal východní vítr, který přes Dánské úžiny hnal vodu z Baltu směrem do Severního moře. Za současný nízký stav hladiny Baltského moře tak nemůže nedostatek srážek nebo to, že by do něj řekami přitékalo málo vody.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapyRychlost větru - 10 m nad zemí, 13.02.2026 11:00 (SEČ), © Ventusky.com

Gazeta.pl píše, že tento stav znamená komplikace v námořní plavbě, kdy je potřeba opatrněji plánovat trasy lodí. Nízké stavy vody jsou také v přístavech u ústí řek a někde jsou odkryté jindy zatopené části dna.

Baltské moře je největší plochou s brakickou vodou, v níž je koncentrace soli vyšší než ve sladké vodě a nižší než v mořské vodě. V jeho hlubokých částech často panuje nedostatek kyslíku a podle vědců si by současná situace mohla mít i pozitivní efekty. Pokud se situace v počasí změní a do Baltu se dostane chladná, slaná a dobře okysličená voda, může to podmínky zlepšit.

