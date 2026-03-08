Soud odmítl škrty v provozu Hlasu Ameriky, jeho šéfka k nim neměla pravomoci

Soudce Ray Lamberth v sobotu rozhodl, že Lakeová zastávala funkci prozatímní ředitelky Agentury pro globální média (USAGM) v rozporu se zákonem i ústavou. V čele agentury jí totiž nepotvrdil Senát a manažerskou funkci podle soudce nemohla vykonávat ani na základě jiných zákonů.
Soudce tudíž rozhodl, že jsou neplatná rozhodnutí, která Lakeová učinila v období od 31. července do 19. listopadu loňského roku. Lamberth v uplynulých měsících dvakrát zablokoval snahy o razantní snížení rozpočtu a personálu Hlasu Ameriky.
Na soud se obrátilo několik novinářů Hlasu Ameriky, kteří považují sobotní rozhodnutí soudu za zadostiučinění a „za silný krok k nápravě škody“, kterou podle nich Lakeová stanici způsobila.
USAGM pod faktickým vedením Lakeové nařídilo výrazné snížení rozpočtu i počtu zaměstnanců stanice, kterou financuje americký federální rozpočet. Lakeová to zdůvodňovala snahou nové administrativy Donalda Trumpa seškrtat federální aparát. „Odvoláme se proti nehoráznému rozsudku aktivistického soudce,“ uvedla dnes Lakeová na sociálních sítích.
Hlas Ameriky je veřejnoprávní organizace, která vznikla s cílem bojovat proti nacistickým dezinformacím za druhé světové války, a jejím posláním je šířit informace do zemí s omezenou svobodou tisku. Týdně oslovovala přibližně 360 milionů lidí v téměř 50 jazycích. V průběhu let vysílala v Číně, Severní Koreji, bývalém SSSR i na Kubě.