Hlasité mlčení republikánů. Ze strany přichází Trumpovi jen opatrná podpora, jeho synové ji kritizují

„Nejsem ani trochu znepokojen prezidentovým tvrzením (o sporných výsledcích – pozn. red), protože druhá strana to dělá taky,“ řekl ve středu večer lídr senátních republikánů Mitch McConnell. „Když se podíváme na senátní volby, obě strany už mají přichystané právníky v Georgii, Severní Karolíně a Maine… není na tom nic neobvyklého.“

McConnell, který s největší pravděpodobností opět povede senátní většinu, se řadí k republikánům, kteří se nebojí prezidenta Trumpa příležitostně kritizovat. Za svých pozoruhodných třicet pět let v Senátu (třináct let v čele republikánského klubu) se proslavil svým odměřeným stylem a značnou efektivitou práce – od prezidenta Trumpa si za to vysloužil zajímavý kompliment: „Byl by z něj nejlepší hráč pokeru na světě.“

Jiní republikáni se k volební kontroverzi postavili méně diplomaticky. Texaský senátor Ted Cruz retweetoval článek serveru The Federalist s titulkem „Ano, demokrati se snaží ukrást volby v Michiganu, Wisconsinu a Pensylvánii“. Twitter následně tento článek zablokoval.

Zkrátka se nedržel ani kongresman Jim Jordan z Ohia, který se v rozhovoru pro Fox News velmi ostře opřel do mainstreamových médií i průzkumů veřejného mínění. „Věřím, že pokud se sečtou všechny legitimní hlasy, prezident Trump bude znovuzvolen.“

Jordan je prezidentovým klíčovým spojencem ve Sněmovně reprezentantů, kde za něj neúnavně bojoval v období impeachmentu. Prezident ho rád zve na svá volební shromáždění a příležitostně komentuje jeho vypracované tělo, poněvadž Jordan je bývalým šampionem v zápasení a zásadně nenosí sako. Ostatní vysoce postavení republikáni však nápadně vyčkávají, či dokonce varují před podrýváním demokratického procesu, jak tomu učinili republikánský guvernér státu Maryland Larry Hogan či senátor za stát Utah Mitt Romney.

„Neexistuje žádná omluva za dnes večer pronesené prezidentovy komentáře, které podkopávají náš demokratický proces. Amerika sčítá hlasy a my musíme respektovat výsledky, jak jsme to vždy činili,“ uvedl Hogan. Romney zase tweetoval: „Věřte v demokracii, naši ústavu a americký lid.“

Trumpův nejstarší syn, který nese otcovo jméno, obvinil Republikánskou stranu ze slabosti. Jeho mladší bratr Eric pak varoval, že Trumpovi voliči nikdy nezapomenou, pokud se členové strany zachovají jako ovce, píše britský server BBC. Na Twitteru Eric přímo napsal: „Kde jsou republikáni! Mějte nějakou páteř. Bojujte proti tomuto podvodu. Donald už ve čtvrtečním tweetu napsal, že by otec „měl kvůli těmto volbám zahájit totální válku“. Podle něj „je načase uklidit ten nepořádek a přestat vypadat jako banánová republika“.



The best thing for America’s future is for @realDonaldTrump to go to total war over this election to expose all of the fraud, cheating, dead/no longer in state voters, that has been going on for far too long.



It’s time to clean up this mess & stop looking like a banana republic!