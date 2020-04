Hledání diktátora. Co sledují experti, když pátrají po zmizelém Kim Čong-unovi?

PCHJONGJANG/PRAHA Severokorejský vůdce Kim Čong-un zmizel. Zatímco média v KLDR o jeho mlčí, zahraniční tisk spekuluje o infarktu i smrti. Jak se ale hledá lídr v zemi, kde vláda kontroluje média i pohyb lidí?

Severokorejci každý rok 15. dubna oslavují Den slunce, narozeniny zakladatele země Kim Ir-sena. Pořádají se velké vojenské přehlídky, pokládají věnce a tisíce lidí jsou v ulicích. Letošní výročí však bylo jiné. Na oslavách totiž chyběl nynější vůdce a vnuk zakladatele lidovědemokratické republiky Kim Čong-un.

Média okamžitě začala spekulovat, co se s 36letým diktátorem stalo. Je nemocný? Stojí za jeho absencí nákaza koronavirem nebo infarkt, vzhledem k tomu, že mladý lídr trpí obezitou a je silným kuřákem?

Doposud není jasné, jaký je zdravotní stav Kim Čong-una. Objevují se zprávy z Jižní Koreje, že je v pořádku ve svém sídle na východě země, ale i informace o jeho těžkých zdravotních potížích.

Severokorejská ochranka Kim Čong-una.

Minulý týden navíc podle deníku The Guardian poslala Čína do Severní Koreje tým nejlepších lékařů. Důvod jejich výpravy však znám není. Ostatně je těžké říct, co se za hranicemi možná nejuzavřenější země planety děje. Vláda má absolutní kontrolu nad médii, a tak se analytici musí spoléhat na jiné informace.

V těchto chvílích jsou pro experty klíčové satelitní snímky. Hledají na nich změny, aby například sledovali pohyb diktátora po zemi či zjistili, zda se nějak nemění důležité budovy.

„Sídlo strany v Pchjongjangu se nachází nedaleko místa, kde se pořádají přehlídky, a říká se mu severokorejské zakázané město,“ uvedl pro americký deník The New York Times odborník na severokorejský režim Michael Madden. „Abyste mohli dovnitř komplexu budov, musíte ukázat občanský průkaz a projít čtyřmi bezpečnostními prohlídkami.“

Ze satelitních snímků se však podle Maddena dá poznat, zda je vůdce v sídle strany, protože bývá značně zvýšena ostraha, kolem areálu je větší počet policejních automobilů a podobně. Uvnitř se rovněž nachází i soukromá klinika Kim Čong-una, jež v posledních měsících prochází podle záběrů z vesmíru velkou rekonstrukcí a bude značně rozšířena.

Ve chvíli, kdy se začalo spekulovat, že severokorejský lídr má zdravotní potíže, analytici se podle amerického deníku zaměřili na několik důležitých míst.

Klinika či vojenský komplex?

Zaprvé na elitní kliniku Ponghwa, kde má klan Kimů své vlastní soukromé křídlo. Experti na snímcích například hledají na přilehlých parkovištích automobily z Kimovy kolony. „Většinou to bývá mezi šesti a deseti mercedesy,“ popsal Madden.

Další lokací, na kterou se odborníci zaměřují, bývá město Wonsan na východě země, respektive jeho železniční stanice. Nedaleko se totiž nachází jeden z nejoblíbenějších domů severokorejského vůdce. A před pár dny přišli analytici s odhalením, že Kim Čong-un byl mohl být od 13. dubna právě ve Wonsanu.

Usuzují tak zaprvé z faktu, že se na nádraží objevil Kimův obrněný vlak. Zadruhé pak tuto informaci sdělil v pondělí hongkongskému deníku South China Morning Post člen ochranky jihokorejského prezidenta.



Experti rovněž pátrají ještě na třetím místě – ve vojenském komplexu na severu země blízko čínských hranic. „Zde by se ukázala aktivita, kdyby byl režim v ohrožení. Nachází se tady speciální komplex, v němž má Kim Čong-un svůj kryt a velicí středisko,“ vysvětlil Madden. Pokud by se ale jen zotavoval z operace, mohl by podle expertů strávit čas v rezidenci nedaleko města Kangdong, kde se například po mrtvici v roce 2008 poprvé objevil na veřejnosti jeho otec Kim Čong-il. Výhodou tohoto místa je jednak soukromí, ale zároveň i relativní blízkost do hlavního města.

Změna rétoriky médií

Satelitní snímky však neposkytují veškeré potřebné informace. Jak upozorňuje bývalá korespondentka agentury AP Jean Leeová, Severní Korea si je dobře vědoma, že je země sledována satelity, a tak občas vláda vytváří falešný dojem. „Zakrývají, co se opravdu děje,“ sdělila deníku The New York Times s tím, že se někdy sjede velká kolona na nějaké místo, aby vytvořila dojem, že je vůdce právě tam.

Podle expertů se dají ale některé informace o tom, co se za hranicemi děje, vyčíst i ze severokorejských médií. V době krize, například po mrtvici Kim Čong-ila, média nehovoří přímo o vůdci, ale spíše o klanu Kimů. Zároveň v hlavních novinách vychází velké úvodníky o ctnostech rodiny.

Dalším signálem bývá absence nových snímků lídra ve státních médiích či jeho nepřítomnost na velkých akcích, jako se to stalo letos na oslavách Dne slunce.

V neposlední řadě se pak odborníci spoléhají na informace ze zpravodajské komunity a sledování leteckých spojů do KLDR, které mohou odhalit mimořádné lety, jako byl nedávný přílet čínských lékařů do Pchjongjangu.

Navzdory všem dostupným informacím nejsou analytici schopni najisto říci, co se v uzavřené zemi děje ani zda je severokorejský lídr naživu, či nikoliv. V zemi se v současnosti může odehrávat boj o moc, o kterém experti nemusí vůbec vědět.