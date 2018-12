Hněv, který se projevil, dokázal, že jsme nerezignovali, řekl Macron v projevu

Paříž Hněv, který letos vyplul ve Francii na povrch, ukázal, že Francouzi „nerezignovali“ na víru v lepší budoucnost. V silvestrovském projevu to v pondělí řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, aniž by přímo zmínil hnutí žlutých vest, jehož protesty v posledních týdnech otřásaly francouzskou politikou i jeho pozicí. Francie podle šéfa Elysejského paláce může být lepší a musí se o to snažit.

V uplynulém roce se podle Macrona ve Francii objevil hněv namířený proti nespravedlnosti, proti „někdy nesrozumitelnému“ směru, jakým se ubírá globalizace, proti administrativnímu systému, který se stal příliš komplexním a který postrádá laskavost, i proti hlubokým změnám ve společnosti, které se dotýkají identity.

„Tento hněv nám ukázal jednu věc: Nerezignovali jsme,“ řekl Macron. „Naše země chce budovat lepší budoucnost... To je v mých očích lekce roku 2018,“ dodal.

Výsledky reforem, které vláda zavedla na počátku svého pětiletého mandátu, nemohou mít podle prezidenta okamžité výsledky. „Netrpělivost“, kterou podle svých slov s občany sdílí, není důvodem pro to, aby byly tyto reformy zrušeny.

Macron apeloval na občany, aby neztráceli naději „v nás jako národ, v naši společnou budoucnost, v náš evropský sen“.