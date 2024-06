Lhal, bral drogy, neměl co mít zbraň. Podle poroty je Bidenův syn vinen

Biden následně nelegálně vlastnil zbraň 11 dní. Při přečtení verdiktu Hunter Biden podle AP nedával najevo emoce.

Bidenovi hrozí maximální možný trest 10 let vězení. Protože by byl ale odsouzen poprvé, připadl by mu zřejmě nižší trest, uvádí list The Washington Post. Výši trestu stanoví až soudce při slyšení, které se uskuteční během příštích 120 dnů.

Prezident uvedl, že výsledek procesu se svým synem přijme a že respektuje soudní proces, píše agentura AP. Minulý týden uvedl, že Huntera neomilostní, pokud bude shledán vinným. Šéf Bílého domu čelil kritice a spekulacím ze strany republikánů, že svému synovi poskytne milost.

Právník a lobbista Hunter Biden je vyšetřován nejen kvůli tomu, že v roce 2018 zatajil užívání drog při nákupu pistole, ale také v souvislosti s tím, že za několik let pozdě zaplatil daně z příjmů. Jeho právníci a americké ministerstvo spravedlnosti loni v červnu oznámili, že obviněný je připraven přiznat vinu a podrobit se omezením ohledně používání zbraní, a tím tyto dvě kauzy ukončit.

Dohoda však při červencovém soudním jednání nečekaně ztroskotala za nejasností ohledně imunity obviněného vůči případným dalším obviněním. Biden mladší loni 26. července u soudu odmítl vinu v případu dvou daňových přestupků, když se dohoda o těchto bodech a dalším obvinění mezi prokurátory a jím setkala s výhradami soudkyně, která požadovala úpravu, jež by jasně vymezila imunitu nabízenou prezidentovu synovi vůči potenciálním dalším obviněním.

V polovině loňského srpna bylo oznámeno, že prokurátorům a právníkům Bidena mladšího se nedaří dosáhnout dohody ohledně ukončení jeho trestního stíhání a že kauza nyní vyžaduje soudní proces. A v půli loňského září byl Biden obviněn ze tří zločinů souvisejících s nákupem a držením zbraní v době, kdy byl aktivním uživatelem drog.

Loni v prosinci byla proti Bidenovi mladšímu navíc vznesena další obvinění, která se týkají daňových deliktů, především nezaplacení nejméně 1,4 milionu dolarů (32,3 milionu Kč) na daních v letech 2016 až 2019. Syn současného amerického prezidenta tehdy vedl nákladný život a část jeho příjmů pocházela z manažerské pozice v ukrajinském průmyslovém aglomerátu Burisma Holdings. Daně od té doby podle agentury AP doplatil.

