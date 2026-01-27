Jen 85 sekund do katastrofy. Vědci posunuli hodiny posledního soudu

Zatímco v loňském roce hodiny ukazovaly 89 sekund do půlnoci, nyní to je 85 sekund. V takovéto pozici hodiny, které vědci vytvořili v roce 1947, ještě nikdy dříve nebyly. Za poslední čtyři roky to bylo potřetí, co správci čas posunuli blíže k půlnoci.
„Hodiny posledního soudu samozřejmě odrážejí globální rizika a to, co nyní vidíme, je globálním selháním vedení,“ řekla Reuters šéfka BAS Alexandra Bellová. Pokud jde o jaderné hrozby, tak se podle ní v loňském roce nic nevyvíjelo správným směrem.
„Dlouhodobé diplomatické struktury čelí nátlaku nebo se hroutí, vrátila se hrozba zkušebních jaderných explozí, rostou obavy z šíření jaderných zbraní a ve stínu nukleárních zbraní byly tři ozbrojené konflikty,“ uvedla. Zmínila tak ruskou invazi na Ukrajinu, izraelské a americké údery na Írán a pohraniční střet mezi Indií a Pákistánem.
Bellová dále upozornila na rostoucí napětí v Asii, mimo jiné na Korejském poloostrově či mezi Čínou a Tchaj-wanem, a také na tlaky na západní polokouli po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.
Vědci se rovněž obávají neregulovaného zapojení umělé inteligence do vojenských systémů či jejího možného zneužití k vytváření biologických hrozeb nebo k šíření dezinformací ve světě. BAS dále varoval před hrozbami spojenými s klimatickými změnami.