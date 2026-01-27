Jen 85 sekund do katastrofy. Vědci posunuli hodiny posledního soudu

Pomyslné hodiny posledního soudu nově symbolicky ukazují 85 sekund do rizika globální katastrofy. Jako správce hodin to oznámil Bulletin amerických jaderných vědců (BAS), podle kterého svět nebyl nikdy blíže ke zkáze. Za rizikové faktory vědci označují jadernou hrozbu, umělou inteligenci i změnu klimatu, obavy vyvolávají i agresivní chování Spojených států, Ruska a Číny.

Zatímco v loňském roce hodiny ukazovaly 89 sekund do půlnoci, nyní to je 85 sekund. V takovéto pozici hodiny, které vědci vytvořili v roce 1947, ještě nikdy dříve nebyly. Za poslední čtyři roky to bylo potřetí, co správci čas posunuli blíže k půlnoci.

Pomyslné hodiny posledního soudu spravované Bulletinem amerických jaderných vědců (BAS) nově symbolicky ukazují 85 sekund do rizika globální katastrofy. (23. ledna 2026)
„Hodiny posledního soudu samozřejmě odrážejí globální rizika a to, co nyní vidíme, je globálním selháním vedení,“ řekla Reuters šéfka BAS Alexandra Bellová. Pokud jde o jaderné hrozby, tak se podle ní v loňském roce nic nevyvíjelo správným směrem.

„Dlouhodobé diplomatické struktury čelí nátlaku nebo se hroutí, vrátila se hrozba zkušebních jaderných explozí, rostou obavy z šíření jaderných zbraní a ve stínu nukleárních zbraní byly tři ozbrojené konflikty,“ uvedla. Zmínila tak ruskou invazi na Ukrajinu, izraelské a americké údery na Írán a pohraniční střet mezi Indií a Pákistánem.

Bellová dále upozornila na rostoucí napětí v Asii, mimo jiné na Korejském poloostrově či mezi Čínou a Tchaj-wanem, a také na tlaky na západní polokouli po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Vědci se rovněž obávají neregulovaného zapojení umělé inteligence do vojenských systémů či jejího možného zneužití k vytváření biologických hrozeb nebo k šíření dezinformací ve světě. BAS dále varoval před hrozbami spojenými s klimatickými změnami.

