Homofobní video má prosadit změny v ruské ústavě. Ukazuje ,katastrofickou‘ budoucnost

Moskva Ruským internetem se šíří homofobní video, které má diváky přesvědčit, aby v nadcházejícím referendu hlasovali pro změny ústavy. Video ukazuje „katastrofickou“ budoucnost, která by mohla nastat, pokud by změny neprošly a spolu s nimi úprava článku 72 ústavy. Ta má stvrdit manželství jako svazek muže a ženy.

Opoziční ruský list Novaja gazeta video označil za agitaci provládních médií a připomněl, že homofobní motiv se objevil také ve videu vyzývajícím k účasti ve volbách v roce 2018, které vedly ke znovuzvolení Vladimira Putina.



Kontroverzní audiovizuální dílo vytvořila petrohradská Federální zpravodajská agentura (RIA FAN), která je kritizována za šíření dezinformací, společně s mediální skupinou Patriot. Příběh se odehrává v dětském domově v blízké budoucnosti, v níž si ruští rodiče stejného pohlaví mohou osvojovat děti a která nastala poté, co neprošly změny v ústavě.

V úvodu se pracovnice domova raduje z toho, že jeden z chlapečků byl adoptován a mají si ho vyzvednout rodiče. Objevuje se adoptivní tatínek a bere dítě za ruku, všichni vyjdou přede dveře ústavu. Hoch se rozpačitě rozhlíží a ptá se, kde je jeho nová maminka. „Támhle je tvoje nová máma,“ reaguje tatínek a ukazuje směrem k nalíčenému muži v podivně střiženém plášti.

Chlapeček se zachmuří, tatínek mu říká, ať si nedělá starosti, teď bude mít „plnohodnotnou rodinu“. Druhý muž dítěti ukazuje dárek v podobě dívčích šatů. To už pracovnice domova nevydrží a zdrceně odchází, zatímco dvojice mužů usazuje hocha do auta a líbá se.

Po zatmění obrazu je slyšet podmanivý hluboký hlas, který říká: „Takové Rusko si vybereš? Rozhodni o budoucnosti země - hlasuj pro změny v ústavě.“ Na závěr se objeví vysvětlení, co konkrétně má úprava článku o manželství přinést - „ochranu rodiny, mateřství, otcovství a dětství, ochranu manželství jako svazku muže a ženy a vytvoření podmínek pro důstojnou výchovu dětí v rodině“.

Balík změn v ústavě, které původně inicioval Putin svým projevem k zákonodárcům v polovině ledna, už schválily obě komory parlamentu i ústavní soud a sám Putin je již podepsal. Nyní má jejich přijetí stvrdit celostátní hlasování, které se uskuteční od konce června do 1. července. V několika odlehlých ruských regionech již hlasování probíhá v předtermínu. Navrhované změny v základním zákonu Putinovi umožní, aby mohl být do nejvyššího úřadu znovuzvolen i po vypršení nynějšího mandátu v roce 2024, a to na dvě další šestiletá období. U moci by tak mohl setrvat až do května 2036.