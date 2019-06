Hongkong odložil schvalování sporného zákona o vydávání osob do pevninské Číny

Hongkong Správkyně Hongkongu Carrie Lamová v sobotu oznámila odklad schvalování zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Návrh zákona, který by umožnil vydávat podezřelé do zemí, s nimiž Hongkong nemá smlouvu o vydávání, tedy i do pevninské Číny, vyvolal masové protesty.

Hongkong je bývalá britská kolonie, předaná Číně v roce 1997 v rámci principu jedna země, dva systémy, což garantuje určitou autonomii v oblasti justice, legislativy a ekonomického systému.

Kritici se obávají, že Čína by zákona využila k pronásledování svých oponentů a že norma utuží čínskou kontrolu nad Hongkongem. Vedení Hongkongu tvrdí, že zákon zabrání tomu, aby se bývalá kolonie stala útočištěm zločinců.