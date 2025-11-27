Jednasedmdesátiletá uklízečka La Čchi Tchung pracovala v policejní stanici poblíž bytového komplexu, když jí její syn zavolal, že budovy hoří. Rychle běžela k místu. K jejímu zděšení pohltily plameny i její byt. „Žila jsem zde třicet let. Chci tu jen sedět a dívat se,“ řekla k pokračujícímu požáru, který začal ve středu odpoledne a s nímž hasiči bojují i během čtvrtka.
Čtyřiasedmdesátiletý Tchung Pching-mo poprvé cítil kouř ve tři hodiny odpoledne. Krátce poté mu zabušil na dveře požárník a vyzval jej k evakuaci. Tchung bydlící v desátém patře to odmítl. Když však kouř začal být hustší, senior se svou ženu zavolili o pomoc a ukryli se v koupelně, s mokrými ručníky na obličejích. Okolo šesté hodiny je hasiči zachránili.
„Měli jsme štěstí. Byla úplná tma. Sami bychom to nezvládli,“ řekla dvojice listu The New York Times.
Přibližně 36 procent ze všech asi 4 600 obyvatel komplexu o skoro dvou tisících bytových jednotek jsou starší lidé. Plameny mnohé uvěznily v jejich bytech. Hasiči je žádali, aby o sobě dali vědět, a oni tak věděli, kam se mají vydat. Obyvatelé zřídili speciální Google formulář, v němž byly v mřížce různými barvami vyznačeny jednotlivé byty.
Červený čtvereček označoval signál SOS, případně to, že obyvatelé zde neodpovídají a zemřeli. Zelené čtverečky znamenaly, že obyvatelé jsou v bezpečí. Portál ABC podotýká, že ve čtvrtek bylo mnoho čtverečků červených. Lidé formulář využívají, protože „mapa“ se aktualizuje rychleji než vládní údaje.
Stanice BBC popisuje, že mnohé rodiny stále čekají venku před komplexem na zprávy o jejich milovaných. Jeden muž v slzách uvedl, že stále neslyšel o své ženě, která zůstala uvězněná v jednom bytě se svou kočkou.
Úřady mezitím oznámily, že počet obětí vzrostl na 55. Oheň, který ve středu zachvátil sedm z osmi budov komplexu, byl ve čtyřech budovách uhašen. Požáry ve třech dalších objektech jsou podle hasičů pod kontrolou.
Místní neskrývají svůj hněv. Ptají se, jak je možné, že oheň se tak rychle šířil. Rozčílily je zprávy, že nezněly požární alarmy. „Proč se bytová jednotka zaplnila kouřem během pouhých 10 minut? Jak se to mohlo stát? Lidé neměli šanci se odtamtud dostat živí,“ nechápal jeden z místních obyvatel.
Mezi zoufale čekajícími příbuznými je i Lawrence Lee, který marně pátrá po informacích o své manželce. Lee strávil celou noc čekáním na zprávy o své ženě, která zůstala pravděpodobně uvězněna v jejich bytě v jedné z hořících budov.
„Když vypukl požár, řekl jsem jí po telefonu, aby utekla. Ale jakmile opustila byt, chodba a schodiště byly plné kouře a tmy, takže neměla jinou možnost než se vrátit do bytu,“ řekl, zatímco čekal v jednom z evakuačních center.
Návštěvnice komunitního centra, která přišla v naději, že se jí podaří identifikovat některé z obětí, popsala situaci AFP. Podle ní se některá těla nedají z dostupných fotografií rozpoznat.
„Pokud jsou jejich tváře nerozpoznatelné, jsou zde osobní věci obětí, podle kterých lze provést identifikaci,“ vysvětlila. Zároveň řekla, že pohřešuje svou sestru a švagra. Snažila se jim zavolat, ale hovor byl přesměrován do hlasové schránky. Její příbuzní bydleli v budově, kde začalo původně hořet. „Nemůžu na fotkách členy své rodiny najít,“ řekla a dodala, že se vrátí, až budou zveřejněny další fotografie.
Stížnosti na porušování norem
„Dalo se tomu zabránit. Nešlo se o nehodu. Mnoho lidí nesplnilo své povinnosti,“ uvedla jedna z obyvatelek Kiko Ma. Popisuje, že některé požární alarmy v komplexu byly během renovace budovy vypnuty, protože stavební dělníci pravidelně používali požární schodiště ke vstupu a odchodu. Obyvatelé podle ní též nacházeli u oken nedopalky od dělníků.
Hongkongský ministr pro bezpečnost Chris Tang uvedl, že oheň postupoval „neobvykle“ rychle. „Zjistili jsme, že plameny na síťovině a nepromokavé plachtě na stěnách příslušné budovy se začaly šířit rychleji než než na materiálech, které splňují normy. To je neobvyklé,“ řekl s tím, že použití polystyrenu k utěsnění oken situaci ještě zhoršilo.
Policie zadržela dva ředitele a technického konzultanta stavební společnosti ve věku od 52 do 68 let. Prohledala kancelář společnosti Prestige Construction & Engineering Company, která měla na starosti renovace v komplexu. „Policie má důvod se domnívat, že odpovědní lidé ze společnosti se dopustily hrubé nedbalosti, která vedla k incidentu a způsobila rychlé šíření požáru, což mělo za následek vážné ztráty na životech,“ uvedli strážci zákona. Úřady začaly vyšetřovat možnou korupci.
Tony Za, bývalý předseda stavební divize hongkongského Institute of Engineers uvedl, že dodavatel síťovin používaných k zabránění pádů stavebních materiálů by měl předložit certifikát, že jsou nehořlavé. „Kdyby byly nehořlavé, požár by se neměl šířit tak rychle,“ uvedl, že sítě pravděpodobně nesplňovaly normy. Podle něj požár pravděpodobně vznikl mimo budovu, na bambusovém lešení.
Bambusová lešení jsou v Hongkongu běžným jevem a ve stavebnictví se široce používají. Podle profesora Ťianga Li-minga z Hongkongské polytechnické univerzity jejich velké množství spojující budovy přispělo k rychlému šíření požáru.
Hongkongské úřady na začátku tohoto roku oznámily, že je přestanou používat kvůli hořlavosti bambusu a přejdou namísto toho k ohnivzdornější oceli. Pevninská Čína bambusová lešení už zakázala v roce 2021.