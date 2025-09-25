Hongkong se vzpamatovává z úderu supertajfunu, letiště obnovuje provoz

Tajfun Ragasa se tento týden prohnal Filipínami a Tchaj-wanem, kde si dohromady vyžádal asi dvě desítky mrtvých. Ve středu zasáhl i jižní pobřeží Číny a město Hongkong. Právě tam po 36hodinovém přerušení obnovují lety z mezinárodního letiště a znovu se také otevírají podniky a některé školy.
Dronový snímek ukazuje město Hualien na Tchaj-wanu pokryté bahnem v důsledku povodní po supertajfunu Ragasa. (25. září 2025) | foto: Reuters

Poté, co se prohnal severem Filipín a Tchaj-wanem, zasáhl tajfun ve středu jihočínské město Jang-ťiang. Čína ve středu informovala, že kvůli živlu evakuovala přes dva miliony lidí.

V hustě osídleném Hongkongu mezitím tajfun od úterního odpoledne de facto zastavil provoz a zranil přes sto lidí. Pobřeží města ve středu bičovaly vlny a některé silnice a domy zaplavila voda. Dnes se tajfun od Hongkongu vzdálil a zeslábl na tropickou bouři, píše Reuters.

Tchaj-wan mezitím revidoval počet hlášených obětí živlu ze 17 na 14 s vysvětlením, že někteří mrtví byli započítání dvakrát, napsala agentura. Tři desítky lidí se ovšem stále na ostrově pohřešují, původní informace uváděly více než 150 pohřešovaných.

Oběti a pohřešovaní jsou hlášeni z východotchajwanské provincie Chua-lien, kde kvůli silným dešťům přeteklo v horách jezero a vlna vody zaplavila město Kuang-fu.

Tajfun Ragasa se zformoval minulý týden nad západní částí Tichého oceánu. Kvůli teplému moři a příznivým atmosférickým podmínkám do pondělí rychle zesílil na supertajfun s rychlostí větru přesahující 260 kilometrů v hodině. Od té doby zeslábl.

