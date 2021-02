Hongkongská policie zatkla 47 aktivistů. Je to dosud největší zatýkání za jediný den

Hongkong Policie v Hongkongu zatkla 47 prodemokratických aktivistů kvůli údajnému „spiknutí za účelem rozvracení země“. Jedná se o dosud největší zatýkání za jediný den na základě bezpečnostního zákona, který loni prosadila Čína, píše agentura AFP.

Případ bude již v pondělí posuzovat soud, uvádí agentury s odvoláním na oficiální policejní prohlášení. Podle AFP hrozí obžalovaným až doživotní tresty.



Ve skupině je 39 mužů a osm žen ve věku od 23 do 64 let. Policie všechny zadržela ve stejnou chvíli, vyslýchala je, některým zabavila mobilní telefony a počítače. Mezi obžalovanými jsou bývalí zákonodárci James To a Claudia Moová, profesoři, advokáti, sociální pracovníci a mnozí mladí aktivisté, píše AFP. Podle DPA jsou mezi obviněnými i prominentní aktivista Joshua Wong, který si již ve vězení odpykává roční trest, nebo známý aktivista a profesor práv Benny Tai.

Podle médií se jedná se o stejnou skupinu opozičních aktivistů, kteří byli zatčeni už v lednu při velké policejní akci a později opět propuštěni. Proti všem kromě osmi byla nyní vznesena obvinění, píše DPA.

Skupina je obviněna z toho, že v loňském roce údajně uspořádala a zúčastnila se nelegálních primárních voleb před volbami do zákonodárné rady, hongkongského parlamentu. Primárek se zúčastnilo přibližně 600 tisíc obyvatel Hongkongu, kde žije asi 7,5 milionu lidí. Volby byly později kvůli pandemii covidu-19 zrušeny. Opozice chtěla za pomoci silné frakce v parlamentu systematicky blokovat důležitá vládní rozhodnutí.

Nedělní obžaloby se opírají o bezpečnostní zákon, který v Hongkongu platí od června loňského roku a podle západních zemí a organizací na ochranu lidských práv slouží k potírání opozice a kritiky Číny v Hongkongu. Na jeho základě už policie zatkla asi stovku lidí, mezi nimi i mediálního magnáta a prodemokratického aktivistu Jimmyho Laie, kterého soud nedávno odmítl propustit na kauci.